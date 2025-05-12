Πέντε συλλήψεις ιδιοκτητών και προσωρινών υπευθύνων καταστημάτων έλαβαν χώρα χτες το πρωί σε παραλία της Ανάβυσσου για παράνομη κατάληψη παραλίας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ειδικότερα, οι εν λόγω ιδιοκτήτες και προσωρινοί υπεύθυνοι καταστημάτων, ενώ κατείχαν άδεια καντίνας, είχαν προβεί σε τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ηχείων μετατρέποντάς τα καταστήματα σε open bar.

Επιπλέον, είχαν εγκαταστήσει σε μεγάλη έκταση της παραλίας ομπρέλες και ξαπλώστρες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη κατάληψη παραλίας ενώ ενημερώθηκαν οι συναρμόδιοι φορείς

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Από το Αστυνομικό Τμήμα Σαρωνικού πραγματοποιήθηκε εξόρμηση χτες (11-5-2025) το πρωί σε παραλία της Ανάβυσσου για τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στις παραλίες.

Στο πλαίσιο της εξόρμησης συνελήφθησαν -5- ιδιοκτήτες και προσωρινοί υπεύθυνοι καταστημάτων τα οποία, ενώ κατείχαν άδεια καντίνας, είχαν προβεί σε τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ηχείων μετατρέποντάς τα σε open bar και επιπλέον είχαν εγκαταστήσει σε μεγάλη έκταση της παραλίας ομπρέλες και ξαπλώστρες.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη κατάληψη παραλίας ενώ ενημερώθηκαν οι συναρμόδιοι φορείς.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ανάλογες δράσεις πραγματοποιούνται στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής.

Πηγή: skai.gr

