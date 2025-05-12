Δικαστές και Εισαγγελείς κατά Κασσελάκη: Κωμικά τα περί επηρεασμού της απόφασης

Σφοδρή ανακοίνωση για δηλώσεις του Στέφανου Κασσελάκη σχετικά με καταδίκη του για την υπόθεση του πόθεν έσχες, εξέδωσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, κατηγορώντας τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας για «αυτοαναφορικές θεωρίες συνωμοσίας, που φανερά επιζητούν την πολιτική προβολή», με αφορμή τα όσα υπονόησε για επηρεασμό της δικαστικής κρίσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: «Ενημερωθήκαμε από τα ΜΜΕ ότι ενόψει της έκδοσης της από 08.05.2025 απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, που δίκασε υπόθεση με κατηγορούμενο τον κ. Κασσελάκη, ο παραπάνω πολιτικός αρχηγός ισχυρίσθηκε δημοσίως επανειλημμένα πως το γεγονός ότι η προεδρεύουσα πρωτοδίκης μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας και των αγορεύσεων διέκοψε τη συνεδρίαση και εν συνεχεία επανήλθε εκφωνώντας την απόφαση, σχετίζεται με διαδικασία επηρεασμού της δικαστικής της κρίσης από τρίτους.

Ο ισχυρισμός, που για όποιον έχει τη στοιχειώδη επαφή με την ποινική δίκη είναι απλά κωμικός, δε θα ήταν καν άξιος σχολιασμού, αν δεν προερχόταν από αρχηγό κόμματος, που έχει θεσμική ιδιότητα και ευθύνη – πρωτίστως έναντι των πολιτών –να στέκεται με σοβαρότητα και σεβασμό έναντι του θεσμού της Δικαιοσύνης και να μη πλήττει το κύρος της για προσωπικό όφελος. Επομένως, η προσπάθεια να συσχετισθεί η εκ του νόμου προβλεπόμενη και εξαιρετικά συνηθισμένη στην πράξη, διακοπή της συνεδρίασης προκειμένου η δικαστής να μελετήσει τους νομικούς και ουσιαστικούς ισχυρισμούς των παραγόντων της δίκης πριν αποφανθεί, υποδηλώνει είτε βαθιά άγνοια των νομίμων διαδικασιών, είτε ασυγχώρητο κυνισμό έναντι της αλήθειας και της δικαστικής ανεξαρτησίας.

Η αμφισβήτηση μιας δικαστικής απόφασης από κάθε κατηγορούμενο ή καταδικασθέντα δύναται να γίνεται με σεβασμό, μέσα από τα ένδικα μέσα ή την επιστημονική κριτική. Αντίθετα, όσοι μέσα από αυτοαναφορικές θεωρίες συνωμοσίας, που φανερά επιζητούν την πολιτική προβολή, βάλλουν κατά δικαστικών λειτουργών που εκτελούν με σθένος τα καθήκοντά τους, αντί να εκθέτουν τη Δικαιοσύνη, εκτίθενται οι ίδιοι».

Τι είχε δηλώσει ο Στέφανος Κασσελάκης

Σημειώνεται πως χτες, Κυριακή ο κ. Κασσελάκης δήλωσε στο Mega για την καταδίκη του: «Το συγκεκριμένο αδίκημα στοιχειοθετείται με δόλο για να καταδικαστεί κάποιος. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας δόλος γι’ αυτό και η εισαγγελέας σε αυτό το μονομελές πρωτοδικείο πρότεινε την πλήρη αθώωση, όχι λόγω αμφιβολιών, αλλά λόγω έλλειψης παντελούς δόλου. 9 λεπτά τεκμηριωμένη πρόταση της εισαγγελέως, μετά η δικαστής λαμβάνει ένα μήνυμα, διακόπτει τη δίκη, επιφυλάσσεται και γυρνάει μετά από 5 λεπτά να πει ‘ένοχος΄. Αυτή η πολιτική στοχοποίηση εμένα δεν με πτοεί, μπορεί να με φθείρει προσωρινά γιατί μιλάμε για αυτό και όχι για τα προβλήματα του ελληνικού λαού, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ποιος έχει κλέψει από την Ελλάδα, ποιος έχει χρεοκοπήσει αυτήν τη χώρα».

Πηγή: skai.gr

