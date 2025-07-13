Νέα έξοδος στην Αττική Οδό μελετάται στη Μεταμόρφωση για αποσυμφόρηση του κόμβου

Το επόμενο μεγάλο «στοίχημα» της ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών αποτελεί η αποσυμφόρηση της Αττικής Οδού και της Λεωφόρου Κηφισού. Για αυτόν τον σκοπό, όλες οι πλευρές κάθονται στην ίδια πλευρά του τραπεζιού, με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργο Περιστέρη να έχει αναφέρει στη γενική συνέλευση του Ιουνίου ότι, πράγματι, μελετώνται κάποιες βελτιωτικές προτάσεις. «Διεθνώς ο κυκλοφοριακός φόρτος συναρτάται με την πορεία του ΑΕΠ. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε ως παραχωρησιούχοι είναι βελτιώσεις στη ζώνη κατάληψης της Αττικής Οδού», είχε σημειώσει.

Το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζεται προβλέπει τη δημιουργία νέας εξόδου στον αυτοκινητόδρομο στο ύψος της Μεταμόρφωσης, σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί η κυκλοφορία από και προς την Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης.

Σήμερα, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, τα οχήματα που κινούνται στον κλειστό αυτοκινητόδρομο προς Ελευσίνα και όταν επιθυμούν να κατευθυνθούν προς Λαμία ή Πειραιά χρησιμοποιούν μία κοινή έξοδο, γεγονός που δημιουργεί έντονη συμφόρηση, ειδικά σε ώρες αιχμής.

Η λύση που εξετάζεται προβλέπει τη δημιουργία μιας επιπλέον εξόδου με κατεύθυνση αποκλειστικά προς Πειραιά, ώστε να διαχωριστεί η ροή των οχημάτων και να μειωθεί η πίεση στον υπάρχοντα κόμβο.

Έργα υποδομών

Ωστόσο, όπως ξεκαθαρίζουν αρμόδιες πηγές, το μέτρο αυτό έχει χαρακτήρα προσωρινό και αποσκοπεί στην ανακούφιση, έως ένα βαθμό, του κυκλοφοριακού προβλήματος. Δεν θεωρείται δομική λύση για τη συνολική αποσυμφόρηση της Αττικής Οδού, για την οποία απαιτείται ένας πιο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Με άλλα λόγια, απαιτούνται ολοκληρωμένες λύσεις, όπως το έργο της επέκτασης της Λεωφόρου Κύμης που αφορά στην κατασκευή κλειστού αυτοκινητοδρόμου 3,8 χλμ. από τη Λεωφ. Κύμης στην Αττική Οδό μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Καλυφτάκη.

Το συγκεκριμένο έργο, που έχει προσωρινό μειοδότη την κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ-Άκτωρ παραμένει «παγωμένο» μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του ΣτΕ στο οποίο έχει προσφύγει ο Δήμος Ηρακλείου.

Στον αντίποδα, σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται το έργο του τριπλού κόμβου στον Σκαραμαγκά για το οποίο το υπουργείο Υποδομών φέρεται να έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση. Το έργο, που θα αμβλύνει το κυκλοφοριακό φορτίο της Δυτικής Αττικής και ιδίως τον κόμβο της Λεωφόρου Αθηνών με τη Λεωφόρο Σχιστού, έχει συνολικό προϋπολογισμό 36 εκατ. ευρώ και χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης 36 μήνες.

Η διαχείριση της κυκλοφορίας

Σε κάθε περίπτωση, όπως ανέφερε σε πρόσφατο συνέδριο ο Βασίλης Χαλκιάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Νέας Αττικής Οδού, το κυκλοφοριακό πρόβλημα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί εάν η διαχείριση της κυκλοφορίας πραγματοποιούνταν μέσω ενός ενιαίου κέντρου διαχείρισης, αλλά και των νέων τεχνολογιών, όπως η τηλεματική, οι «έξυπνοι αισθητήρες» κ.τλ. Είναι ενδεικτικό ότι κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, είχε δημιουργηθεί και τεθεί σε λειτουργία σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας, το οποίο βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

