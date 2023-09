Ναύπακτος: Ταξί παρέσυρε και τραυμάτισε 8χρονο αγόρι Ελλάδα 09:30, 16.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Ναυπάκτου του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου.