Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε ένας άνδρας στα Χάνια Γαυρολίμνης Αιτωλοακαρνανίας δήμου Ναυπακτίας ο οποίος παρασύρθηκε από χείμαρρο όταν πιθανότατα να τον περάσει.
Πυροσβεστικές δυνάμεις τον εντόπισαν τραυματισμένο και άμεσα τον παρέλαβε ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ ο άνδρας γλίτωσε τα χειρότερα καθώς φέρεται να έχει σπάσει το πόδι του
Φωτογραφίες: Χρ. Στρατουλάκος
