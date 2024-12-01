Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε ένας άνδρας στα Χάνια Γαυρολίμνης Αιτωλοακαρνανίας δήμου Ναυπακτίας ο οποίος παρασύρθηκε από χείμαρρο όταν πιθανότατα να τον περάσει.

Πυροσβεστικές δυνάμεις τον εντόπισαν τραυματισμένο και άμεσα τον παρέλαβε ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ ο άνδρας γλίτωσε τα χειρότερα καθώς φέρεται να έχει σπάσει το πόδι του

Φωτογραφίες: Χρ. Στρατουλάκος

Πηγή: skai.gr

