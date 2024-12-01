Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χείμαρρος παρέσυρε άνδρα στην Ναύπακτο - Διασώθηκε από πυροσβέστες (φωτογραφίες)

Πυροσβεστικές δυνάμεις τον εντόπισαν τραυματισμένο και άμεσα τον παρέλαβε ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο

διάσωση

Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε ένας άνδρας στα Χάνια Γαυρολίμνης Αιτωλοακαρνανίας δήμου Ναυπακτίας ο οποίος  παρασύρθηκε από χείμαρρο όταν πιθανότατα να τον περάσει.

ναυπακτος

Πυροσβεστικές δυνάμεις τον εντόπισαν τραυματισμένο και άμεσα τον παρέλαβε ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

ναυπακτος

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ ο άνδρας γλίτωσε τα χειρότερα καθώς φέρεται να έχει σπάσει το πόδι του

Φωτογραφίες: Χρ. Στρατουλάκος 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ναύπακτος διάσωση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark