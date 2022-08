ΝΑΤΟ: Aεροπορική υποστήριξη ρεκόρ στην Ελλάδα για να καταπολεμήσει τις πυρκαγιές

Το ΝΑΤΟ έστειλε πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα στην Ελλάδα για να βοηθήσει τη χώρα να καταπολεμήσει τις πυρκαγιές, ανακοίνωσε την Παρασκευή η συμμαχία.

Ο Οργανισμός Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ (NSPA) δήλωσε ότι στηρίζει τις προσπάθειες πυρόσβεσης της Ελλάδας για 11η συνεχή χρονιά. «Μετά από αίτημα των ελληνικών αρχών, η NSPA έχει αναπτύξει αριθμό ρεκόρ αεροσκαφών σε 20 στρατηγικές τοποθεσίες εντός της ελληνικής επικράτειας», αναφέρεται.

For the 11th consecutive year, NSPA is supporting #Greece in its #firefighting effort to protect people&natural resources. Upon request of the 🇬🇷authorities, NSPA has deployed a record number of aircraft to 20 strategic locations within Greek territory. https://t.co/exPojPXze6 pic.twitter.com/T203F7Z5xM

Η Αεροπορική Διοίκηση του ΝΑΤΟ είπε ότι οι αεροπορικές και ένοπλες δυνάμεις της συμμαχίας συνεισφέρουν με τις δυνατότητές τους για την κατάσβεση των πυρκαγιών που μαίνονται σε χώρες σε όλο το συμμαχικό έδαφος, σε μια επίδειξη αλληλεγγύης του ΝΑΤΟ.

Allied air forces support emergency services in fighting wildfires#NATO Allies assist each other with their specially adapted aircraft, whether it is concerted firefighting action or one nation helping put out fires in another



More info: https://t.co/ITJgBR3WZS pic.twitter.com/NenUYwtnYh