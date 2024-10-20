Στα θεία έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους οι κάτοικοι της Νάξου που υποφέρουν από τη λειψυδρία, καθώς στο νησί δεν έχει βρέξει από τον περασμένο Απρίλιο.

Σε όλη την Νάξο γίνονται σήμερα λιτανείες για να βρέξει, καθώς οι αγρότες και παραγωγοί αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα και οι καλλιέργειες απειλούνται από την ξηρασία.



Την τελευταία φορά που στο νησί είχε γίνει λιτανεία για να παρακαλέσουν τον Θεό για βροχή το 1966. Τότε, ιερείς και ποίμνιο είχαν κατεβάσει τις εικόνες στη θάλασσα και την επόμενη ημέρα έβρεξε, όπως δήλωσε στους Αταίριαστους του ΣΚΑΪ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νάξου.

Δείτε το ρεπορτάζ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.