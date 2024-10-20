Λογαριασμός
Στη Νάξο κάνουν λιτανείες για να βρέξει - Δεν έχει πέσει σταγόνα εδώ και 6 μήνες – Βίντεο

Οι αγρότες αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα και οι καλλιέργειες απειλούνται από την ξηρασία - Την τελευταία φορά που έγινε λιτανεία για βροχή ήταν το 1966

Στα θεία έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους οι κάτοικοι της Νάξου που υποφέρουν από τη λειψυδρία, καθώς στο νησί δεν έχει βρέξει από τον περασμένο Απρίλιο. 

Σε όλη την Νάξο γίνονται σήμερα λιτανείες για να βρέξει, καθώς οι αγρότες και παραγωγοί αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα και οι καλλιέργειες απειλούνται από την ξηρασία. 

Την τελευταία φορά που στο νησί είχε γίνει λιτανεία για να παρακαλέσουν τον Θεό για βροχή το 1966. Τότε, ιερείς και ποίμνιο είχαν κατεβάσει τις εικόνες στη θάλασσα και την επόμενη ημέρα έβρεξε, όπως δήλωσε στους Αταίριαστους του ΣΚΑΪ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νάξου. 

