Πέντε ανήλικοι συνελήφθησαν χθες το απόγευμα από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη για απόπειρα ληστείας κατά συναυτουργία, σε βάρος συνομήλικων τους, και ψευδή κατάθεση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι πέντε 13χρονοι συλληφθέντες πλησίασαν μία ομάδα επτά συνομήλικων τους και με την απειλή σωματικής βίας απαίτησαν χρήματα. Οι ανήλικοι αρνήθηκαν να τα δώσουν και κατά την αποχώρηση τους ένας εκ των συλληφθέντων χτύπησε έναν , χωρίς όμως να τον τραυματίσει.

Σημειώνεται ότι δύο από τους συλληφθέντες , κατά τον εντοπισμό τους δήλωσαν διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας από τα κανονικά. Και οι πέντε αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

