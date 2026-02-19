Νάξος: Η στιγμή εξουδετέρωσης νάρκης με ελεγχόμενη έκρηξη (Βίντεο)

Με ελεγχόμενη έκρηξη ολοκληρώθηκε το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου 2026 η επιχείρηση εξουδετέρωσης της νάρκης που είχε εντοπιστεί σε θαλάσσια περιοχή της Νάξου.

Το πολεμικό υλικό είχε βρεθεί το Σάββατο από ιδιοκτήτη αλιευτικού σκάφους, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Ακολούθησε οργανωμένη επιχείρηση για την ασφαλή μεταφορά του στο τουριστικό καταφύγιο του λιμένα Νάξου, όπου και φυλασσόταν υπό συνεχή επιτήρηση από στελέχη του Λιμεναρχείου, με περιορισμένη πρόσβαση στον χώρο.

Νάξος: Η στιγμή εξουδετέρωσης της νάρκης με ελεγχόμενη έκρηξη pic.twitter.com/Elqu1isdgf — cyclades24 (@cyclades24) February 19, 2026

Η εξουδετέρωση πραγματοποιήθηκε από Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών του Πολεμικού Ναυτικού με ελεγχόμενη έκρηξη και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Στο σημείο βρίσκονταν, πέρα από τους άνδρες του Λιμενικού, δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για παν ενδεχόμενο.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χωρίς να προκύψει κανένα πρόβλημα, ενώ μετά το πέρας της διαδικασίας οι περιορισμοί ήρθησαν σταδιακά.

Πηγή: cyclades24.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.