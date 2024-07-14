Μυτιλήνη: Λιμενικός χτύπησε τη σύντροφό του μπροστά στα μάτια των δύο παιδιών του

Μπροστά στα δυο παιδιά του που καθόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου τους, χτύπησε χθές το πρωί την 33χρονη σύντροφο του, στέλεχος του Λιμενικού Σώματος ένας 46χρονος, στέλεχος επίσης του Λιμενικού. Τα δυο παιδιά ήταν ένα τετράχρονο που είχε ο κατηγορούμενος με το θύμα και ένα 14χρονο από προηγούμενο του γάμο.

Ο 46χρονος συνελήφθη χθες από την Αστυνομία η οποία πληροφορήθηκε το συμβάν από εφημερεύοντες γιατρούς του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, όταν η 33χρονη απευθύνθηκε εκεί προκειμένου να την παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες γιατί έφερε θλαστικά τραύματα στο πρόσωπο.

Όπως έγινε γνωστό αύριο το πρωί θα γίνει μεταγωγή του κατηγορουμένου με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας, από τη Μυτιλήνη, στον Εισαγγελέα του Ναυτοδικείου Πειραιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

