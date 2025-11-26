Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται σήμερα στους δρόμους της Αττικής.

Σημειώνεται πως από τις 12:00 έως τις 18:00 στις γραμμές 1 (Κηφισιά – Πειραιάς), 2 και 3 του Μετρό και στο Τραμ υπήρχε έκτακτη στάση εργασίας της ΣΤΑΣΥ ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των Σωματείων των εργαζόμενων της ΣΤΑΣΥ μετά τον θανάσιμο τραυματισμό εργαζομένου σήμερα το πρωί.

Από τις 19.00 και μετά μεγάλες καθυστερήσεις υπάρχουν στην κάθοδο του Κηφισού, από Νέα Ερυθραία μέχρι Αιγάλεω λόγω τροχαίων ατυχημάτων.

Προβλήματα σημειώνονται και στην Αττική Οδό λόγω τροχαίων ατυχημάτων.

Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φυλής έως Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα: από Παιανία μέχρι Μαραθώνος, στις εξόδους για Πειραιά, Φυλής και Δημοκρατίας, καθώς επίσης και στο ύψος της Αγίας Παρασκευή εως την έξοδο για Καρέα.

Καθυστερήσεις λόγω τροχαίων ατυχημάτων καταγράφονται επίσης στους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας,

στην Κηφισίας μέχρι Μαρούσι, στη Μεσογείων, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη από το ύψος της Αγίας Παρασκευής και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Γλυφάδα μέχρι και την είσοδο για Πειραιά ανα τμήματα.

Πηγή: skai.gr

