Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε πως σήμερα, Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη στάση εργασίας από τις 12:00 ως τις 18:00 στις Γραμμές 1 (Κηφισιά – Πειραιάς), 2 και 3 του μετρό και στο τραμ.
Οι εργαζόμενοι προχωρούν στην κινητοποίηση μετά το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ Πειραιά, όπου ένας 50χρονος αρχιτεχνίτης καταπλακώθηκε από μηχανήματα.
Σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ για το δυστύχημα αναφέρει:
«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζουμε την οδύνη μας για το χαμό εν ώρα καθήκοντος ενός συναδέλφου μας επί σειρά ετών και μέλους της οικογένειας των Σταθερών Συγκοινωνιών.
Ο θανάσιμος τραυματισμός του εργαζόμενου της ΣΤΑ.ΣΥ, αρχιτεχνίτη τροχαίου υλικού, επήλθε το πρωί της Τετάρτης 26/11, κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά.
Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος. Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν οι Αρχές σε συνεργασία με τη ΣΤΑ.ΣΥ.».
