Σήμερα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Μαρτύρων Μηνά του Αθηναίου Ερμογένους επισκόπου Αλεξανδρείας και Ευγράφου, Γεμέλλου του πολυάθλου και Θεοτέκνου πρεσβυτέρου.
Δεν υπάρχουν γνωστά ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
Ανατολή ήλιου: 07:30 - Δύση ήλιου: 17:05 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 36 λεπτά
Σελήνη 20.7 ημερών
Πηγή: skai.gr
