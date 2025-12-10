Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 10 Δεκεμβρίου

Δεν υπάρχουν γνωστά ονόματα που γιορτάζουν σήμερα - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 07:30, δύση ήλιου στις 17:05 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 36 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Μαρτύρων Μηνά του Αθηναίου Ερμογένους επισκόπου Αλεξανδρείας και Ευγράφου, Γεμέλλου του πολυάθλου και Θεοτέκνου πρεσβυτέρου.

Δεν υπάρχουν γνωστά ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: 

Ανατολή ήλιου: 07:30 - Δύση ήλιου: 17:05 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 36 λεπτά

Σελήνη 20.7 ημερών

Πηγή: skai.gr

