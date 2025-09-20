Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάστηκε επίθεση με αθλητικό υπόβαθρο, που έλαβε χώρα τον Αύγουστο από ομάδα ατόμων σε βάρος ανηλίκου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πέντε άτομα, οπαδοί αθλητικής ομάδας, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ανωτέρω επίθεσης.

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, απογευματινές ώρες της 25-08-2025, περίπου -20- δίκυκλα με οπαδούς αθλητικής ομάδας, προερχόμενα από τον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, προσέγγισαν τον ανήλικο, ενώ μετέβαινε στην οικία του. Ακολούθως, ομάδα ατόμων επιτέθηκε με γροθιές και λακτίσματα σε βάρος του, ενώ παράλληλα επιχείρησε να του αφαιρέσει και την μπλούζα που φορούσε με διακριτικά έτερης αθλητικής ομάδας. Μετά το πέρας της επίθεσης τα άτομα επιβιβάστηκαν εκ νέου στα δίκυκλα και αποχώρησαν από το σημείο.

Από την ενδελεχή και επισταμένη έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας και τις επιπρόσθετες αστυνομικές ενέργειες, διακριβώθηκε η εμπλοκή των -5- συλληφθέντων στην επίθεση.

Ακολούθησαν, νομότυπες έρευνες στις οικίες τους, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, στις οποίες εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ρουχισμός, προστατευτικά κράνη και υποδήματα, που έφεραν οι κατηγορούμενοι κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Επιπλέον, στις οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Δύο αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες ακατέργαστη κάνναβη, μικτού συνολικού βάρους 4,62 γραμμαρίων,

χάρτινη εκρηκτική κατασκευή, τύπου κροτίδα,

Τρεις κουκούλες τύπου «fullface»,

Δύο ξύλινα ρόπαλα,

πλαστικός τρίφτης με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας (κάνναβη),

32 πήλινα αντικείμενα (όστρακα) και δύο ανιχνευτές μετάλλων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, τα οποία έπειτα από γνωμάτευση αρχαιολόγου της αρμόδιας εφορείας αρχαιοτήτων, διαπιστώθηκε ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του οικείου νόμου.

Κατασχέθηκαν ακόμη δύο δίκυκλα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα προσέγγισης και διαφυγής από τον τόπο της επίθεσης.

Επισημαίνεται ότι, κατόπιν εισαγγελικής εντολής συνελήφθη και η μητέρα ενός εκ των εμπλεκομένων, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους για –κατά περίπτωση- επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού, απόπειρα ληστείας από κοινού, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απείθεια, παράβαση των νομοθεσιών για τα βεγγαλικά, τα όπλα, τα ναρκωτικά και την προστασία των αρχαιοτήτων, καθώς και των μέτρων για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.