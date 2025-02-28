Λογαριασμός
Μπέος για Κούγια: «Αν και είχαμε ταραχώδη σχέση, ήταν μία ξεχωριστή προσωπικότητα»

«Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήρια μου στην οικογένεια του Αλέξη Κούγια, που έφυγε σήμερα από τη ζωή», τόνισε ο δήμαρχος Βόλου

Αχιλλέας Μπέος

Σε ηλικία 74 ετών έφυγε από τη ζωή ο δικηγόρος και ποινικολόγος, Αλέξης Κούγιας ο οποίος νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ιδιωτικού θεραπευτηρίου των Αθηνών.

Με αφορμή τον θάνατό του, ο Δήμαρχος Βόλου και ισχυρός άνδρας της ομώνυμης ομάδας, Αχιλλέας Μπέος έστειλε το δικό του μήνυμα στην οικογένεια του εκλιπόντος.

«Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήρια μου στην οικογένεια του Αλέξη Κούγια, που έφυγε σήμερα από τη ζωή. Αν και επί χρόνια είχαμε μια ταραχώδη σχέση με αντικείμενο το χώρο του ποδοσφαίρου, με πολλά «επεισόδια», ουδείς μπορεί να μην αναγνωρίσει ότι ήταν ένας διακεκριμένος επιστήμονας – νομικός κι ένα λάτρης του αθλητισμού, που τον κατέστησαν μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει», ανέφερε αναλυτικά.

