Ένα ποστ έκανε ο Έκτορας Μποτρίνι με αφορμή και την επέτειο των Τεμπών και διαμοιράζουν όλοι οι celebrities και μη φίλοι του όπως ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Έλενα Τσαβαλιά.

Διαβάστε ακόμα : Αλέξης Κούγιας: Οι 25.000 δίκες και τα τρία τροχαία που σημάδεψαν τη ζωή του

Τα λόγια του ήταν ιδιαιτέρως καυστικά και εύστοχα για τα χρόνια που ζούμε:

«Καλώς ήρθατε στον 21ο αιώνα, όπου το σεξ είναι δωρεάν και η αγάπη ακριβή,

όπου η πίτσα φτάνει πιο γρήγορα από το ασθενοφόρο…,

όπου τα τρένα δεν φτάνουν… ποτέ,

όπου το να χάσεις το κινητό είναι πιο οδυνηρό

από το να χάσεις την αξιοπρέπειά σου,

όπου τα ρούχα καθορίζουν την αξία ενός ανθρώπου,

όπου η αφοσίωση είναι πολυτέλεια,

όπου το ψέμα είναι μόδα, η απιστία θεωρείται εξυπνάδα και η ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑ».

