Ρόδος: Καταδικάστηκαν δύο άτομα ως μέλη κυκλώματος διακίνησης μεταναστών

Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Β΄ Βαθμού Δωδεκανήσου ο 43χρονος λιμενικός και ο 43χρονος Παλαιστίνιος, για την υπόθεση του κυκλώματος διακίνησης μεταναστών από την Τουρκία στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 24 έτη και 6 μήνες (εκτιτέα τα 20 έτη) και χρηματικό πρόστιμο 27.000 ευρώ στον 43χρονο λιμενικό, καθώς επίσης και συνολική ποινή κάθειρξης 23 ετών και 2 μηνών (εκτιτέα τα 20 έτη) και χρηματικό πρόστιμο 27.000 ευρώ στον 43χρονος Παλαιστίνιο συγκατηγορούμενό του, ενώ έκρινε αθώο τον 33χρονο αλλοδαπό αλβανικής καταγωγής που επίσης κατηγορούνταν στην ίδια υπόθεση.

Συνήγοροι υπεράσπισης παραστάθηκαν οι κ.κ. Στεφανία Καρακατσάνη (για τον Αλβανό), Νικήτα Μπόλκα (για τον Παλαιστίνιο), Βασίλης Αλεξανδρής και Όλγα Τσόλκα (για τον λιμενικό).

Υπενθυμίζεται πως εκτός από τους τρεις άνδρες, στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνεται και ένας ακόμη αλλοδαπός από την Παλαιστίνη ο οποίος μάλιστα φέρεται ως ο «αρχηγός» της οργάνωσης, ωστόσο, διαφεύγει της σύλληψης, αναζητείται και η ποινική διαδικασία ως προς αυτόν έχει ανασταλεί.

Ο «αρχηγός», σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας φέρεται να συνεννοούνταν με τους συγκατηγορούμενους του, όταν αποβιβάζονται μετανάστες από την Τουρκία σε απομακρυσμένες παραλίες της Ρόδου, προκειμένου να μεταβούν αυτοκίνητα για την παραλαβή τους και στη συνέχεια για τη μεταφορά τους σε καταλύματα στην πόλη του νησιού μας.

Επίσης, φέρονταν να φρόντιζε για την προμήθεια εγγράφων στους μετανάστες προκειμένου με αυτά να ταξιδέψουν σε διάφορους προορισμούς.

Μάλιστα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 43χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη, ήταν αυτός που φρόντιζε για την εύρεση των καταλυμάτων που θα φιλοξενούσαν τους μετανάστες αλλά και αυτός που ταξίδευε στην Αθήνα για να παραλάβει τα ταξιδιωτικά έγγραφα τα οποία και τους έδιδε.

Ο 43χρονος Παλαιστίνιος εκτός από την αμοιβή του φέρεται να ελάμβανε από τον φερόμενο ως «αρχηγό» το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ για κάθε μετανάστη που κατάφερνε να ταξιδέψει. Ο ίδιος φέρεται να χειριζόταν και τα χρήματα που δίνονταν στους συγκατηγορούμενους του.

Σε ότι αφορά τον 32χρονο Αλβανό φέρεται ως ο οδηγός του οχήματος που μετέφερε τους μετανάστες, ενώ στην ίδια υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και ο 43χρονος έλληνας που υπηρετούσε σε λιμενική υπηρεσία. Ο τελευταίος κατηγορείται – σύμφωνα και με την κατάθεση που έχει δώσει ο 43χρονος Παλαιστίνιος συγκατηγορούμενος του- ότι παρακολουθούσε διακριτικά τη μεταφορά των μεταναστών έτσι ώστε να αποφεύγονται οι έλεγχοι.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου οι οποίοι και είχαν στη διάθεση τους ότι βραδινές ώρες στις 20 Σεπτεμβρίου 2021 ο 43χρονος Παλαιστίνιος επρόκειτο να ταξιδέψει αεροπορικώς από τη Ρόδο για την Αθήνα.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον προσήγαγαν στην υπηρεσία όπου από την προανάκριση που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι ο 43χρονος Παλαιστίνιος είχε λάβει στις 20 Σεπτεμβρίου 2021 αλλά και επτά ημέρες νωρίτερα από τον «αρχηγό» το συνολικό ποσό των 2000 ευρώ για τη διευθέτηση των πληρωμών των τελευταίων ημερών. Από τα χρήματα αυτά ο 43χρονος φέρεται να έλαβε 300 ευρώ, και να έδωσε στον 43χρονο έλληνα 450 ευρώ εκ των οποίων τα 150 ευρώ ήταν για μεταφορά που έγινε στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 και τα 300 ευρώ για μεταφορά που έγινε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021. Με τα υπόλοιπα χρήματα πλήρωσε τα καταλύματα που διέμεναν οι μετανάστες.

Στη συνέχεια ο Παλαιστίνιος οδήγησε τους αστυνομικούς σε πανσιόν στην Παλιά Πόλη όπου διέμεναν 45 μετανάστες.

Ήταν ο «πληροφοριοδότης»

Εξεταζόμενοι προανακριτικά από τους λιμενικούς ο 43χρονος Παλαιστίνιος και ο 32χρονος Αλβανός είχαν παραδεχτεί τις πράξεις τους, ενώ ο 43χρονος λιμενικός είχε αρνηθεί κατηγορηματικά την όποια εμπλοκή του στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος Έλληνας είχε πει πως η γνωριμία του με τον Παλαιστίνιο ξεκίνησε με τον εντοπισμό και τη σύλληψη του τελευταίου, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για εμπλοκή του σε άλλη υπόθεση διακίνησης μεταναστών. Μάλιστα κατά την σύλληψη του ο λιμενικός χτύπησε τον αλλοδαπό προκαλώντας του τραυματισμό στο πόδι. Ο αλλοδαπός παρέμεινε στη φυλακή για ένα έτος και λίγο καιρό πριν την εξιχνίαση της υπόθεσης, συνάντησε τον Λιμενικό που ήταν σε υπηρεσία μαζί με συνάδελφο του και του δήλωσε πως ήθελε να «συνεργαστεί» μαζί τους δίνοντας τους πληροφορίες για τις ροές μεταναστών με προϋπόθεση να του επιστραφεί το διαβατήριο του που λανθασμένα πίστευε ότι κατείχαν οι λιμενικοί.

Πράγματι, μετά από συνεννόηση με τους ανωτέρους του, ο λιμενικός άφησε τον Παλαιστίνιο να πιστεύει ότι είχαν το διαβατήριο του και να τους δίνει πληροφορίες καταφέρνοντας έτσι να αποτρέψουν την είσοδο στη χώρα μας μεγάλου αριθμού μεταναστών. Για όλες τις πληροφορίες δε που ελάμβανε ο λιμενικός είχε πει πως ενημέρωνε τους ανωτέρους του. Ο 43χρονος έλληνας είχε τονίσει επίσης πως ουδέποτε ο Παλαιστίνιος τον είχε ρωτήσει για πληροφορίες της υπηρεσίας του και στις περισσότερες συναντήσεις που είχε μαζί του, πήγαινε πάντα μαζί με συναδέλφους του λιμενικούς.

Ο 43χρονος Έλληνας αρνείται εξ αρχής την όποια εμπλοκή στην υπόθεση και φυσικά ότι έχει λάβει έστω και ένα ευρώ από τον συγκεκριμένο αλλοδαπό, ενώ είχε τονίσει ότι ο Παλαιστίνιος τον ενέπλεξε στην υπόθεση αυτή θέλοντας να τον εκδικηθεί.

Πηγή: rodiaki.gr

Πηγή: skai.gr

