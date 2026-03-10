Η κάμερα που λειτουργεί τις νύχτες στο σχολείο κατέγραψε λεπτό προς λεπτό έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 τη νύχτα σε προαύλιο σχολείου στο Ηράκλειο της Κρήτης, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Ειδικότερα, τρεις ανήλικοι θέλησαν να πειραματιστούν μάλλον με επικίνδυνο τρόπο και να φτιάξουν έναν εκρηκτικό-εμπρηστικό μηχανισμό. Τις σχετικές οδηγίες τις είδαν στο Tik-Tok οπότε και είπαν να θέσουν σε εφαρμογή το σχέδιο: πήραν μία μεγάλη κροτίδα, δύο μπουκάλια οινόπνευμα και δύο γκαζάκια και… μπαμ. Ο τρόπος με τον οποίο πυροδότησαν τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό-εμπρηστικό μηχανισμό είναι ανατριχιαστικός καθώς θα μπορούσαν να έχουν τραυματιστεί και οι τρεις.

Ο μαθητής, πάντως, του σχολείου, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τις κάμερες, όταν κλήθηκε στο γραφείο του διευθυντή, παραδέχθηκε όσα έγιναν με πολύ φυσιολογικό ύφος καθώς δεν θεώρησε ότι έγινε και κάτι φοβερό.



Ωστόσο, ο νόμος έχει άλλη άποψη αφού η κατασκευή του εν λόγω εκρηκτικού-εμπρηστικού μηχανισμού θεωρείται κακούργημα. Και οι τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν, όπως και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας.

