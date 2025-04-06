Λογαριασμός
Θύμα διαδικτυακής απάτης ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης - Η ανάρτησή του στο Instagram

Ο γνωστός ηθοποιός εμφανίζεται να ζητά χρήματα μέσω εταιρείας που δήθεν τον εκπροσωπεί

Μιχάλης Λεβεντογιάννης

Θύμα απάτης στο διαδίκτυο έπεσε ο γνωστός ηθοποιός Μιχάλης Λεβεντογιάννης, ο οποίος εμφανίζεται να ζητά χρήματα μέσω εταιρείας που δήθεν τον εκπροσωπεί. 

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία ζητά από τους θαυμαστές του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην εμπιστευτούν διαφημίσεις, λογαριασμούς ή σελίδες που εμφανίζουν το όνομα ή το πρόσωπό τουσε υποτιθέμενα επενδυτικά σχέδια ή αιτήσεις για απόδοση ποσών. 

λεβεντογιαννης

Αναλυτικά ο ηθοποιός έγραψε: 

«Επειδή έλαβα πολλά μηνύματα για εταιρεία που δήθεν με εκπροσωπεί και ζητά χρήματα, θέλω να σας ξεκαθαρίσω ότι ΔΕΝ έχω καμία απολύτως σχέση με οποιαδήποτε εταιρεία ή οργανισμό που ζητά χρήματα εξ’ ονόματός μου σε πλατφόρμες επικοινωνίας. «Πρόκειται για ΑΠΑΤΗ. Μην εμπιστεύεστε διαφημίσεις ή λογαριασμούς ή σελίδες που εμφανίζουν το όνομα ή το πρόσωπό μου σε υποτιθέμενα επενδυτικά σχέδια ή αιτήσεις για απόδοση ποσών. Κάντε αναφορά και μην απαντάτε».

