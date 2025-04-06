Απόπειρα ληστείας έγινε σήμερα νωρίς το πρωί σε σπίτι γνωστού παρουσιαστή στα Βριλήσσια ενώ, κατά την καταδίωξη των δύο δραστών Ρομά, τραυματίστηκε ελαφρά μία νεαρή αστυνομικός.

Οι δύο δράστες έγιναν αντιληπτοί ενώ προσπάθησαν να μπουν στο σπίτι του παρουσιαστή από την περίφραξη του συγκροτήματος κατοικιών, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία.

Ακολούθησε καταδίωξη μέχρι και την πλατεία Χαλανδρίου, κατά την οποία τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι η αστυνομικός, μέλος του πληρώματος του περιπολικού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο δράστες συνελήφθησαν στη συνέχεια από άνδρες της ΟΠΚΕ (Ομάδα Πρόληψης Καταστολής Εγκλήματος) ενώ ερευνάται η συμμετοχή και τρίτου ατόμου, σε ρόλο «τσιλιαδόρου».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν τις 07:30 δύο άντρες επιχείρησαν να διαρρήξουν ένα σπίτι σε συγκρότημα κατοικιών στα Βριλήσσια αλλά δεν τα κατάφεραν καθώς ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός.

Σστη συνέχεια ο ιδιοκτήτης ενημέρωσε το κέντρο Άμεσης Δράσης. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, που έκαναν περιπολία στην περιοχή των Βριλησσίων, ειδοποιήθηκαν για το συμβάν και έσπευσαν άμεσα στο σημείο όπου εντόπισαν τους δύο άντρες να βγαίνουν από το συγκρότημα και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον έναν, ενώ ο άλλος πρόλαβε και επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο όπου τον περίμενε ένας συνεργός του.

Στη συνέχεια ακολούθησε καταδίωξε στη λεωφόρο Πεντέλης κατά την διάρκεια της οποίας ο συνοδηγός αποβιβάστηκε από το αυτοκίνητο και προσπάθησε να διαφύγει πεζός αλλά οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν, ενώ αναζητείται ο οδηγός του οχήματος.

Κατά την διάρκεια της καταδίωξης τραυματίστηκε ελαφρά μια γυναίκα αστυνομικός.

