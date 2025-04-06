Στον εισαγγελέα Πολυγύρου οδηγείται σήμερα ο 62χρονος οδηγός του φορτηγού που προκάλεσε χθες το τροχαίο δυστύχημα στην Σιθωνία Χαλκιδικής, προκαλώντας τον θάνατο ενός 33χρονου άνδρα και τον σοβαρό τραυματισμό μιας 46χρονης αστυνομικού.

Σε βάρος του 62χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, αλλά και πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια.

Ωστόσο, ο δικηγόρος του οδηγού του φορτηγού, ξεκαθαρίζει ότι ο πελάτης του - ψαράς στο επάγγελμα - δεν φέρει καμία ευθύνη καθώς «οδηγούσε καθ’ όλα σύννομα, τηρώντας το όριο ταχύτητας και έχοντας λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο που πρέπει να λάβει ο μέσος συνετός οδηγός».

Στον εισαγγελέα οδηγείται και ο 26χρονος οδηγός που είχε σταματήσει στην άκρη του δρόμου και διπαληκτίζονταν με τον άτυχο 33χρονο.

Ο 26χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί το Δεκέμβριο του 2024 για πέντε χρόνια, καθώς ήταν υπότροπος, είχε εντοπιστεί να οδηγεί για δεύτερη φορά υπό την επήρεια μέθης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 46χρονη αστυνομικός - μητέρα τεσσάρων παιδιών - νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Νοσοκομείο 424 της Θεσσαλονίκης, διασωληνωμένη και με πολλαπλά τραύματα σε όλο της το σώμα και δίνει μάχη να κρατήσει το μάτι της, καθώς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την όρασή της.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Στις 4 τα ξημερώματα περιπολικό σταμάτησε στο σημείο, ώστε η 46χρονη πήγε να παρέμβει στην άγρια συμπλοκή δύο οδηγών στη μέση του δρόμου.

Σύμφωνα με το halkidikinews.gr, o οδηγός του περιπολικού έριξε τα φώτα στον δρόμο για να μπορέσει να πλησιάσει η 46χρονη ανθυπαστυνόμος τους δύο άνδρες, που τσακώνονταν.

Εκείνη τη στιγμή περνούσε με το φορτηγό ο ψαράς από τη Σάρτη, παρέσυρε τους δύο οδηγούς, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ένας, αλλά και να τραυματιστεί σοβαρά η αστυνομικός.

Oι δύο νεαροί διασκέδαζαν σε μαγαζί της περιοχής, όταν για άγνωστο λόγο διαπληκτίστηκαν άγρια.

Όπως ισχυρίζονται οι ίδιοι μάρτυρες, ο 33χρονος χρειάστηκε να κάνει ράμματα στο κεφάλι, πήγε στο κέντρο υγείας της περιοχής, εκεί δεν τον δέχτηκαν και του είπαν να πάει στο Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Καθώς δεν είχε βενζίνη στο αυτοκίνητό του, το άφησε σε ένα σημείο κοντά στον δρόμο.

Τότε, τον είδε ο άλλος οδηγός και καβγάδισαν ξανά.

Τον χτύπησε, τον έριξε κάτω στον δρόμο και τότε σημειώθηκε η θανατηφόρα παράσυρσή του από το φορτηγό.

Πηγή: skai.gr

