Το ανόθευτο και πλούσιο φυσικό περιβάλλον του Δήμου Πωγωνίου επέλεξε ο σκηνοθέτης και παραγωγός Βασίλης Μαζωμένος, για τα γυρίσματα της νέας κινηματογραφικής ταινίας «'Απειρη Γη» (Endless Land).

Πρόκειται για ένα δραματικό φιλμ που αφηγείται μια ιστορία βαθιά ριζωμένη στον τόπο και τους ανθρώπους της Ηπείρου. Με φόντο την άγρια και ανεξερεύνητη ομορφιά της περιοχής, η ταινία καταγράφει τις δυσκολίες, τα όνειρα και τις ελπίδες των κατοίκων της, αναδεικνύοντας παράλληλα τη μοναδική πολιτισμική ταυτότητα της περιοχής.

Με την ταινία «'Απειρη Γη», το Πωγώνι μπαίνει στον χάρτη του κινηματογράφου και αναδεικνύεται, ως ένας προορισμός ικανός να φιλοξενήσει ποιοτικές παραγωγές που τιμούν την ελληνική και διεθνή κινηματογραφία.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου στην Ήπειρο, κυρίως στα χωριά του Πωγωνίου, με την πολύτιμη στήριξη της Δημοτικής Αρχής και των προέδρων των χωριών.

Η συμβολή της τοπικής κοινωνίας υπήρξε καθοριστική, καθώς στην παραγωγή εργάστηκαν και ντόπιοι επαγγελματίες, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των ηθοποιών προέρχεται από τα Ιωάννινα, προσδίδοντας στην ταινία μια αυθεντικότητα που σπάνια συναντάται.

Η ταινία, που δημιουργείται με τη στήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, της ΕΡΤ και της Περιφέρειας Ηπείρου, έρχεται να αναδείξει το μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό τοπίο του Πωγωνίου, μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη την αυθεντική ομορφιά της περιοχής μας.

Η Ήπειρος, και ειδικότερα το Πωγώνι, αποτελούν έναν τόπο με ασύγκριτη αισθητική και ιστορικό βάθος. Τα γραφικά γεφύρια, τα ποτάμια, τα ορεινά τοπία και τα παραδοσιακά χωριά μας δημιουργούν ένα κινηματογραφικό σκηνικό που αποτυπώνει την αυθεντικότητα της ελληνικής υπαίθρου. Μέσα από την ταινία, ο σκηνοθέτης επιχειρεί να αποδώσει την ψυχή αυτού του τόπου, εστιάζοντας στις φυσικές του ομορφιές και στους ανθρώπους που τον κρατούν ζωντανό.

Ο Δήμος Πωγωνίου, με ανακοίνωσή του, ευχαριστεί ιδιαίτερα τον κ. Μαζωμένο αλλά και όλη την ομάδα για την επιλογή και απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση «σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, που αναζητούν ένα αυθεντικό, ανεξερεύνητο και μαγευτικό τοπίο για τα γυρίσματά τους. Οι φυσικές μας τοποθεσίες, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθιστούν την περιοχή ιδανική για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων», καταλήγει.

