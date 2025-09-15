«Δίνουμε παράταση έως 15 Οκτωβρίου στη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων από δήμους και φορείς αναπηρίας για συμμετοχή στο πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης συμπολιτών μας ηλικίας 65 και άνω και Ατόμων με Αναπηρία. Σκοπός των προγραμμάτων μας είναι η αποτελεσματική αξιοποίησή τους προς το μέγιστο όφελος των δικαιούχων», ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

«Είναι πολύ σημαντική δράση η ψηφιακή εκπαίδευση ευάλωτων συνανθρώπων μας και η ισότιμη πρόσβασή τους στο ψηφιακό περιβάλλον. Το πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης παρέχει τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, το εκπαιδευτικό υλικό, τους εκπαιδευτές και το υποστηρικτικό προσωπικό, την τεχνική υποστήριξη και την επιμόρφωση των εκπαιδευτών. Στο πλαίσιο της ουσιαστικής συνεργασίας με δήμους και φορείς αναπηρίας, τους διαθέτουμε κάθε δυνατή υποστήριξη σε όλα τα βήματα της διαδικασίας για τη λειτουργία Κόμβων Ενδυνάμωσης», ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευσης, διάρκειας 70 ωρών για τα άτομα άνω των 65 ετών και 80 ωρών για τα Άτομα με Αναπηρία, θα πραγματοποιηθεί, με διά ζώσης μαθήματα, σε 120 Κόμβους Ψηφιακής Ενδυνάμωσης στους δήμους της χώρας για τους ηλικιωμένους και σε 80 Κόμβους σε χώρους και δομές φορέων αναπηρίας.

Οι Κόμβοι Ψηφιακής Ενδυνάμωσης για την εκπαίδευση των ατόμων άνω των 65 θα λειτουργήσουν σε κοινωνικές δομές ηλικιωμένων που ανήκουν στον εκάστοτε δήμο, όπως Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), Λέσχες Φιλίας, Κέντρα Φιλίας Ηλικιωμένων (ΚΕΦΗ), Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).

Αντίστοιχα, οι Κόμβοι Ψηφιακής Ενδυνάμωσης για την εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρία θα λειτουργήσουν σε δομές του Ινστιτούτου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), σε χώρους της ΕΣΑμεΑ και των παραρτημάτων της, των οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, που αποτελούν φορείς μέλη της ΕΣΑμεΑ και μελών αυτών, σε χώρους των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και σε δομές πιστοποιημένων φορέων αναπηρίας.

Ως ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο πληροφοριακό σύστημα (https://empower.gov.gr/) μετά τη χορήγηση της παράτασης ορίζεται η 15η Οκτωβρίου 2025.

Πηγή: skai.gr

