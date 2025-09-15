Όπλα, φυσίγγια, πυροκροτητές και πάνω από 27 κιλά κάνναβης εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για τη δράση των 3 συλληφθέντων μελών εγκληματικής οργάνωσης, που εμπλέκονται σε απόπειρα ανθρωποκτονίας ημεδαπού στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της Πέμπτης, 11 Σεπτεμβρίου 2025, εντοπίσθηκε και πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε σταθμευμένο όχημα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, το οποίο απασφάλιζε με κλειδί αυτοκινήτου, που βρέθηκε και κατασχέθηκε, κατά τη σύλληψη 39χρονου μέλους της εγκληματικής οργάνωσης.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Από την έρευνα στο εσωτερικό του οχήματος, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-22- συσκευασίες- δέματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -27.496- γραμμαρίων,

συσκευασία με -8- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

πολεμικό τυφέκιο, τύπου Kalashnikov, άνευ κοντακίου,

πιστόλι, χωρίς εμφανή αριθμό, με κενό γεμιστήρα και τροποποιημένη κάννη για υποδοχή σιγαστήρα,

πιστόλι, χωρίς γεμιστήρα,

γεμιστήρας πολεμικού τυφεκίου, με -30- φυσίγγια,

σιγαστήρας πυροβόλου όπλου,

-10- ηλεκτρικοί πυροκροτητές,

-3- γεμιστήρες πιστολιών,

-373- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και

πλαστικό κουτί, το οποίο περιείχε σκοπευτικό βοήθημα, που προσαρμόζεται σε πιστόλια.

Επισημαίνεται ότι, το προσδοκώμενο όφελος, από τη χονδρική πώληση της ακατέργαστης κάνναβης θα κυμαινόταν από 96.236 έως 137.480 ευρώ, ενώ σε περίπτωση τμηματικής της πώλησης θα κυμαινόταν από 164.976 έως 274.960 ευρώ.

Το όχημα φωτογραφήθηκε και εξερευνήθηκε από συνεργείο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, ενώ οι πυροκροτητές παρελήφθησαν από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.)

Για τα ευρήματα ενημερώθηκε η αρμόδια ανακριτική Αρχή, η οποία παρήγγειλε την κατάσχεσή τους.

