Επίθεση από λύκο δέχθηκε ένα 5χρονο κορίτσι στην παραλία Αγίου Νικολάου Σιθωνίας Χαλκιδικής, όπου έκανε διακοπές με την οικογένειά του.

Όπως κατήγγειλε στην αστυνομία η μητέρα του, μία τουρίστρια από τη Σερβία, το απίστευτο περιστατικό συνέβη λίγα λεπτά πριν από τις 8 το πρωί, στις 12 Σεπτεμβρίου, όταν το παιδί έπαιζε αμέριμνο στην παραλία.

Ξαφνικά εμφανίστηκε ο λύκος. Το άγριο ζώο επιτέθηκε στο κοριτσάκι, δαγκώνοντας το από πίσω.

Όπως κατήγγειλε η μητέρα του παιδιού, χάρη στην άμεση επέμβαση της ίδιας κι ενός άνδρα, που επιτέθηκε στο άγριο ζώο με πέτρες, ο λύκος τελικά απομακρύνθηκε και σώθηκε το παιδί.

Το κοριτσάκι αρχικά μεταφέρθηκε στο Κ.Υ της περιοχής με δαγκώματα και εκδορές στην πλάτη, ενώ μετά διακομίσθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Πολύγυρου, όπου δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του.

Την ύπαρξη λύκου και τσακαλιών στην περιοχή επιβεβαίωσε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο εκπρόσωπος Τύπου της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ» Ιάσων Μπάντιος.

«Υπάρχει παρουσία λύκων και τσακαλιών στην περιοχή. Έχουμε γνώση για το γεγονός και στο σημείο, σε συνεργασία με το Δασαρχείο Πολυγύρου, έχουν τοποθετηθεί ήδη κάμερες προκειμένου να καταγράψουμε τη συμπεριφορά του ζώου», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Μπάντιος, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα της ενημέρωσης των κατοίκων, μέσω της ιστοσελίδας «Καλλιστώ», για το πώς μπορούν να προφυλαχθούν, αλλά και να διασφαλίσουν ότι τα άγρια ζώα θα παραμένουν εκτός των οικιστικών περιοχών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.