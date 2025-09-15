Λογαριασμός
Φωτιά στα Καμένα Βούρλα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο

Φωτια

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε χαμηλή βλάστηση στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

