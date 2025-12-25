Αίσθηση έχουν προκαλέσει όσα ανέφερε στο κήρυγμά του τα Χριστούγεννα ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Παύλος, που έβαλε κατά όσων έχουν κατοικίδια.

Όπως αναφέρει το kozan, ο Μητροπολίτης είπε κατά τη λειτουργία στον Ι.Μ.Ν. Αγ. Νικολάου Κοζάνης ότι «τώρα όλες οι κυρίες, όλοι οι κύριοι, γιατί βλέπω και έξω και καθηγητές, πανεπιστημιακούς και πάει λέγοντας, να γυρίζουν στους δρόμους από τη μαύρη νύχτα με το σκυλάκι τους. Και δεν είπαν. Το σκυλάκι; Μα αυτά τα έφτιαξε ο Θεός για ένα σκοπό. Μέχρι εκεί. Τα αγαπάμε, τα φροντίζουμε, μέχρι εκεί.

Να πάμε στο γηροκομείο, να δούμε έναν παππού και μια γιαγιά, να πάμε σε έναν άρρωστο που είναι κλινήρης. Να πάμε σε μια οικογένεια που έχει πένθος. Όχι, έχουμε τα σκυλιά. Αλλά το είπε βλέπετε ο Θεός, θα το ακούσετε, στην εγκύκλιο. Δεν θυμάμαι τώρα. Είναι της Πρωτοχρονιάς ή των Φώτων. Άνθρωπε, λέει, σε έβγαλα τιμημένον μέσα από τα χέρια μου. Είσαι η εικόνα μου. Με προορισμό να γίνεις άγιος, να γίνεις Θεός, να με συγκληρονομήσεις. Και εσύ το πέταξες αυτό και κατέβηκες τόσο χαμηλά που έμοιασες σαν τα ζώα, τα άλογα και παράλογα. Και σήμερα, είναι μία πραγματικότητα.

Σκότωσες έναν άνθρωπο. Μαχαίρωσες έναν άνθρωπο. Κακοποίησες έναν άνθρωπο. Δεν τρέχει τίποτα. Πάμε, εκεί, στον ανακριτή, στον εισαγγελέα. Ε, και μετά λέει τους αφήνουμε ελεύθερους με έναν περιορισμό και ξέρω γω. Σκότωσες ένα γατί και ένα σκυλί. 30.000 εκείνη την ώρα και μετά το δικαστήριο. Εκεί κατήντησε, εκεί κατήντησε η Ελλάδα, η Ελλάδα που την κατέστησε ο Θεός μετά τη Σταύρωση Του και την Ανάστασή Του, το κέντρον να κηρύξει σε όλο τον κόσμο την Ορθοδοξία. Το Γένος μας έβαλε ο Θεός. Δεν είναι ούτε σωβινισμός, ούτε ρατσισμός. Αυτή είναι η αλήθεια. Ό, τι τους αρέσει. Και αν έχετε αμφιβολίες, να πάτε να ψάξετε».

Πηγή: skai.gr

