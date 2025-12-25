Ένας νεκρός 38χρονος είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε παραμονή των Χριστουγέννων στο Χαϊδάρι, όταν επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 17χρονος συγκρούστηκε με μηχανή. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο νεαρός οδηγός, εάν και διέθετε δίπλωμα οδήγησης, δεν συνοδευόταν από κάποιον από τους γονείς του, όπως ορίζει ο νέος ΚΟΚ.

Όπως αποδείχθηκε ο άτυχος 38χρονος δεν φορούσε κράνος. Όσο για τον 17χρονο υπεβλήθη σε αλκοτέστ και φάνηκε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Η αστυνομία προχώρησε, ωστόσο, στη σύλληψη τόσο του ίδιου όσο και της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η Τροχαία, μέσα από κάμερες ασφαλείας, προσπαθεί να διαπιστώσει τις συνθήκες που συνέβη το τραγικό συμβάν.

Πηγή: skai.gr

