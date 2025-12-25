Ένας νεκρός 38χρονος είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε παραμονή των Χριστουγέννων στο Χαϊδάρι, όταν επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 17χρονος συγκρούστηκε με μηχανή. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο νεαρός οδηγός, εάν και διέθετε δίπλωμα οδήγησης, δεν συνοδευόταν από κάποιον από τους γονείς του, όπως ορίζει ο νέος ΚΟΚ.
Όπως αποδείχθηκε ο άτυχος 38χρονος δεν φορούσε κράνος. Όσο για τον 17χρονο υπεβλήθη σε αλκοτέστ και φάνηκε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Η αστυνομία προχώρησε, ωστόσο, στη σύλληψη τόσο του ίδιου όσο και της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Η Τροχαία, μέσα από κάμερες ασφαλείας, προσπαθεί να διαπιστώσει τις συνθήκες που συνέβη το τραγικό συμβάν.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.