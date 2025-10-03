Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για ανθρωποκτονία από αμέλεια διέταξε η Εισαγγελία Άρτας, με αφορμή τον θάνατο 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο της πόλης, έπειτα από αναφυλακτικό σοκ που υπέστη κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού. Η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ενώ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, ζήτησε διερεύνηση για την τήρηση των πρωτοκόλλων.

Η οικογένεια της 28χρονης καταγγέλλει λάθη στη διαχείριση του περιστατικού, απουσία γιατρού κατά την εισαγωγή της και χορήγηση αντιβίωσης με τηλεφωνικές οδηγίες.

Η γυναίκα είχε λάβει το ίδιο φάρμακο πριν λίγους μήνες, χωρίς να παρουσιάσει αλλεργική αντίδραση.

Η δικηγόρος της οικογένειας κ. Σταματία Μάρκου, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά ζητώντας την εκταφή της σορού προκειμένου να γίνει νεκροψία – νεκροτομή αλλά και τοξικολογικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με την κυρία Μάρκου, υπήρξαν «εγκληματικές παραλείψεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου». Όπως υποστηρίζει, κατά την υποδοχή της εγκύου στο νοσοκομείο ήταν παρόντες μόνο νοσηλευτικό προσωπικό και ένας ειδικευόμενος γιατρός. Χαρακτήρισε τους εμπλεκόμενους στο περιστατικό «άπειρους και ανάλγητους», ενώ στράφηκε και κατά της διοίκησης ου νοσοκομείου, λέγοντας πως δεν ζήτησαν τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Σύμφωνα με την ίδια, η εντολή για τη χορήγηση του αντιβιοτικού δόθηκε δια τηλεφώνου στη νοσηλεύτρια γιατί δεν υπήρχε γιατρός. Υποστήριξε επίσης ότι το νοσηλευτικό προσωπικό αγνόησε εκκλήσεις της οικογένειας για επιδείνωση της κατάστασης τη 28χρονης. Τέλος, ανέφερε ότι δεν είναι σίγουρο ότι την αλλεργική αντίδραση προκάλεσε το αντιβιοτικό, χαρακτηρίζοντας το πιστοποιητικό θανάτου ελλειπές.

