Βαρύ ποινικό μητρώο έχει ο δράστης που σήκωσε όπλο σε αστυνομικούς στις 4.20 τα ξημερώματα στην Ακτή Δηλαβέρη στο Μικρολίμανο.



Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, πρόκειται για αλλοδαπό που είχε αποδράσει μαζί με τρία ακόμη άτομα τον Ιούνιο του 2019 από τη διεύθυνση μεταγωγών στην Πέτρου Ράλλη, έχοντας πάρει μάλιστα ομήρους αστυνομικούς.



Έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονία ενός 30χρονου στην Καισαριανή το 2013, ενώ το 2012 είχε ανοίξει πυρ στον αέρα και δεν δίστασε να πετάξει χειροβομβίδα κατά αστυνομικών όταν επιχείρησε να κλέψει ποδήλατο.



Είναι χαρακτηριστικό ότι εμπλέκεται σε 17 ένοπλες ληστείες σε σπίτια και σε 18 ένοπλες ληστείες σε καταστήματα.



Τα στελέχη του Τμήματος Εκβιαστών της ΔΑΟΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος), εκτιμούν ότι κάτι ετοίμαζε, και ερευνούν σε ποιες υποθέσεις είχε εμπλακεί.

Η ακριβής κατάσταση της υγείας του δεν είναι γνωστή, αλλά διακομίστηκε στο νοσοκομείο με τις αισθήσεις του. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.