Τροχαίο στον Έβρο με βαν που μετέφερε μετανάστες - Επτά άτομα στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στον Έβρο. Βαν στο οποίο επέβαιναν επτά παράτυποι μετανάστες – έξι άνδρες και μία γυναίκα – βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε σε χαντάκι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τροχαίο με τους παράτυπους μετανάστες σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο κοντά στον οικισμό Μαυροκλήσι του Δήμου Σουφλίου στον Έβρο.

Άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σουφλίου απεγκλώβισαν τους επιβαίνοντες στο βαν, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχει κάποιος σοβαρά τραυματισμένος, ωστόσο όλοι τους θα εισαχθούν προληπτικά για νοσηλεία στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου.

Το περιστατικό εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: skai.gr

