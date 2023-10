Μία ελληνική γειτονιά βρίσκεται στη λίστα του Time Out με τις πιο cool του κόσμου για το 2023 Ελλάδα 11:09, 17.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στην περσινή λίστα του 2022 το Παγκράτι βρισκόταν στην 39η θέση λόγω των πολλών μπαρ της περιοχής αλλά και για τον συνδυασμό νεοκλασικής και μοντέρνας αρχιτεκτονικής