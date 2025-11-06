Οι ομοσπονδίες ΔΟΕ και ΟΛΜΕ απευθύνουν κάλεσμα στους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη, στα Προπύλαια στις 12:00. Συλλαλητήρια επίσης θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες 40 πόλεις της περιφέρειας.

Όπως αναφέρεται σε σχετικές ανακοινώσεις, οι ομοσπονδίες ζητούν να καλυφθούν τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία, να γίνουν διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των αναγκών της εκπαίδευσης, να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς, καθώς επίσης και καλύτερο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δράσεων, ούτως ώστε να μην είναι εις βάρος του ωρολόγιου και αναλυτικού προγράμματος.

«Βγαίνουμε στους δρόμους γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σύγχρονο μάθημα μέσα σε τάξεις με δεκάδες κενά και ελλείψεις. Διδάσκουμε σε σχολεία ακατάλληλα και παραμελημένα, βλέπουμε τους μαθητές μας να εξουθενώνονται στο φροντιστήριο και να ζουν μέσα στην ανασφάλεια. Πολλά παιδιά δεν έχουν καν λεωφορείο για να φτάσουν στο σχολείο, ενώ οι υποσχέσεις για “μεταρρυθμίσεις” αποδεικνύονται πολιτικές που φέρνουν περισσότερη φτώχεια και ανισότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΟΛΜΕ.

«Στις 6 Νοεμβρίου ακούγεται η δική μας φωνή, η φωνή των εκπαιδευτικών που ζούμε καθημερινά μέσα στην τάξη τις ανισότητες και τους φραγμούς στη μόρφωση! Ακούγεται δυνατά και καθαρά η φωνή των εκπαιδευτικών που κρατάμε μόνοι μας όρθια τα σχολεία της χώρας», τονίζεται από τη ΔΟΕ.

Στους δρόμους βγαίνουν και οι φοιτητές, οι οποίοι αντιδρούν στις διαγραφές, ζητούν αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, βελτίωση των πανεπιστημιακών υποδομών και ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας χωρίς πρόσθετα οικονομικά βάρη.

Απεργιακές κινητοποιήσεις και από τους εργαζόμενους στην Υγεία

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν σήμερα και αύριο οι εργαζόμενοι στην Υγεία.

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) έχει εξαγγείλει 48ωρη απεργία, ενώ η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) προχωρά σήμερα σε 24ωρη κινητοποίηση (την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου.)

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύγκεντρωση στις 08:30 το πρωί (της Πέμπτης) στην πλατεία Μαβίλη, με πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου, τη Βουλή και το Υπουργείο Υγείας.

Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, στις 12:00, έχει προγραμματιστεί νέα συγκέντρωση ειδικά για τους νοσοκομειακούς γιατρούς έξω από το Υπουργείο Υγείας

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.