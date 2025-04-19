Λίγες ώρες πριν την Ανάσταση, οι καταναλωτές έχουν την ευκαιρία για αγορές της τελευταίας στιγμής και σήμερα Μεγάλο Σάββατο (19/4). Τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν από τις 09:00 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι.
Τα σούπερ μάρκετ, έχουν τα ακόλουθα ωράρια:
Σκλαβενίτης: 08:00 – 19:00
ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00 – 18:00
My Market: 08:00 – 20:00
Lidl: 07:45-21:00
Μασούτης: 08:00 – 20:00
Κρητικός: 08:00 – 20:00
Γαλαξίας: 08:00 – 20:00
Σε ισχύ έχει τεθεί από το περασμένο Σάββατο το εορταστικό ωράριο για το Πάσχα 2025.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει το κάτωθι ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων:
Μ. Σάββατο 19/04/2025 09.00 – 15.00
Πάσχα 20/04/2025 Αργία
Δευτέρα 21/04/2025 Αργία
Το εορταστικό ωράριο στα εμπορικά καταστήματα της Θεσσαλονίκης
Στη Θεσσαλονίκη, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν ως εξής, σύμφωνα με τον τοπικό Εμπορικό Σύλλογο:
Μ. Σάββατο 19/4 από τις 10:00 έως τις 16:00
Κυριακή του Πάσχα: Κλειστά
Δευτέρα του Πάσχα: Κλειστά)
