Λίγες ώρες πριν την Ανάσταση, οι καταναλωτές έχουν την ευκαιρία για αγορές της τελευταίας στιγμής και σήμερα Μεγάλο Σάββατο (19/4). Τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν από τις 09:00 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι.

Τα σούπερ μάρκετ, έχουν τα ακόλουθα ωράρια:

Σκλαβενίτης: 08:00 – 19:00

ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00 – 18:00

My Market: 08:00 – 20:00

Lidl: 07:45-21:00

Μασούτης: 08:00 – 20:00

Κρητικός: 08:00 – 20:00

Γαλαξίας: 08:00 – 20:00

Σε ισχύ έχει τεθεί από το περασμένο Σάββατο το εορταστικό ωράριο για το Πάσχα 2025.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει το κάτωθι ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων:

Μ. Σάββατο 19/04/2025 09.00 – 15.00

Πάσχα 20/04/2025 Αργία

Δευτέρα 21/04/2025 Αργία

Το εορταστικό ωράριο στα εμπορικά καταστήματα της Θεσσαλονίκης

Στη Θεσσαλονίκη, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν ως εξής, σύμφωνα με τον τοπικό Εμπορικό Σύλλογο:

Μ. Σάββατο 19/4 από τις 10:00 έως τις 16:00

Κυριακή του Πάσχα: Κλειστά

Δευτέρα του Πάσχα: Κλειστά)

Πηγή: skai.gr

