Kατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα λειτουργήσουν έως και την Τρίτη μετά το Πάσχα ως εξής:

Δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ

Μ. Σάββατο 19 Απριλίου : Όλα τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται νωρίτερα ώστε να βρίσκονται στα αμαξοστάσια στις 23:00 το βράδυ.

Κυριακή του Πάσχα 20 Απριλίου : Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα “Κυριακής & Αργιών”

Δευτέρα του Πάσχα 21 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα “Κυριακής & Αργιών”

Την Τρίτη του Πάσχα 22 Απριλίου : Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα ”Σαββάτου“.

Ανάλογα με την επιβατική κίνηση και εφόσον κριθεί αναγκαίο, για όλες τις ημέρες του Πάσχα, υπάρχει πρόβλεψη για ενίσχυση των γραμμών που εξυπηρετούν το Αεροδρόμιο, τους σταθμούς ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων καθώς και το Λιμάνι του Πειραιά.

Δρομολόγια μέσων σταθερής τροχιάς

Για τις συχνότητες δρομολογίων των μέσων σταθερής τροχιάς στις Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό, καθώς και στο Τραμ κατά το χρονικό διάστημα από τη Μ. Παρασκευή 18/04/2025 έως και τη Τετάρτη του Πάσχα 23/04/2025, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά από τον ακόλουθο σύνδεσμο: Συχνότητες Δρομολόγιων μέσων σταθερής τροχιάς.

Ειδικότερα, το βράδυ του Μ. Σαββάτου οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν ως εξής:

Στη Γραμμή 1 από τον Πειραιά και την Κηφισιά και από Κηφισιά προς Πειραιά στις 22:20.

Στη Γραμμή 2 από την Ανθούπολη στις 22:43 και από το Ελληνικό στις 22:40.

Στη Γραμμή 3 από τη Δ. Πλακεντίας στις 22:42 και από το Δημοτικό Θέατρο στις 22:37.

Από το σταθμό του Μετρό «Σύνταγμα» προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:00.

Από το Αεροδρόμιο στις 22:22 και από το Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 22:37.

Στη Γραμμή 6 Τραμ από την Πικροδάφνη στις 22:15 και από το Φιξ στις 22:52.

Στη Γραμμή 7 Τραμ από το Ασκληπιείο Βούλας στις 21:44 και από την Αγία Τριάδα στις 22:43.

Στις Γραμμές 6 & 7 Τραμ με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη από Φιξ προς Ασκληπιείο Βούλας στις 22:22 και αντίστροφα στις 21:29 και από Αγία Τριάδα προς Φιξ στις 21:43 και αντίστροφα στις 21:37.

Αναλυτικά τα τελευταία δρομολόγια του Μετρό εδώ

