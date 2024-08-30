Λίγες ημέρες πριν τη μεγάλη συναυλία του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, και για την εξυπηρέτηση όσων θέλουν να την παρακολουθήσουν, είναι διαθέσιμο ένα ακόμα σημείο αγοράς εισιτηρίων.

Τα εκδοτήρια στον χώρο του Καλλιμάρμαρου Παναθηναϊκού Σταδίου, που θα είναι ανοιχτά από το Σάββατο 31 Αυγούστου έως και την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Η αγορά εισιτηρίων μέσω more.com συνεχίζεται κανονικά, μέχρι και την ημέρα της συναυλίας.

Επίσης, το βράδυ της συναυλίας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας κατά μία ώρα, στα παρακάτω Μέσα Μαζικής Μεταφοράς:

των Τρόλεϊ 2, 4, 10, 11 του λεωφορείου 550 του Ηλεκτρικού των γραμμών του Μετρό 2, 3 και της γραμμής Τ6 του Τραμ

Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ευχαριστεί τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ Α.Ε.) και τις θυγατρικές εταιρείες του ΣΤΑΣΥ Α.Ε. & Ο.ΣΥ. Α.Ε. για την πολύτιμη αρωγή τους.

Πηγή: skai.gr

