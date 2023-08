Μεγάλη φωτιά στη θέση «Φασούλι» στη Φθιώτιδα Ελλάδα 18:54, 14.08.2023 linkedin

Ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τη συνδρομή αεροσκαφών και ελικοπτέρου, της τοπικής αυτοδιοίκησης και κατοίκων της περιοχής, έχουν ριχθεί στη μάχη της κατάσβεσης