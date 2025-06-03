Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν χθες το βράδυ έναν 16χρονο οδηγό μηχανής μετά από καταδίωξη στην περιοχή της Πεντέλης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν από τις 11 το βράδυ αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, που πραγματοποιούσαν περιπολία, έκριναν ύποπτο έναν οδηγό μηχανής και του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο. Ο οδηγός όμως ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Ομήρου, ο οδηγός της μηχανής έχασε τον έλεγχο της και ανετράπη. Ωστόσο, δεν πτοήθηκε και προσπάθησε να διαφύγει πεζός αλλά οι αστυνομικοί τον πρόλαβαν στη συμβολή των οδών Πλάτωνος και Ιπποκράτους και τον συνέλαβαν.

Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, ο οδηγός της μηχανής είναι ανήλικος, γεννημένος το 2009, ο οποίος είχε κλέψει την μηχανή λίγο νωρίτερα από την περιοχή της Πεντέλης, ενώ δεν διέθετε άδεια οδήγησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

