Ιταλία: Και οι 27 μεγάλες πόλεις τίθενται στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού λόγω καύσωνα

Η Ιταλία πρόκειται να θέσει και τις 27 μεγάλες πόλεις της, από την Τεργέστη στον βορρά έως το Παλέρμο στον νότο, στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για τον καύσωνα, καθώς το τέταρτο κύμα ακραίας ζέστης του φετινού καλοκαιριού εντείνεται.

Ο «κόκκινος συναγερμός» σημαίνει ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, καθώς οι παρατεταμένες εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να επηρεάσουν ολόκληρο τον πληθυσμό.

Την Τετάρτη 25 πόλεις βρίσκονταν ήδη σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, ενώ δύο ακόμη προστέθηκαν την Πέμπτη, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Είναι η πρώτη φορά φέτος που και οι 27 πόλεις που παρακολουθούνται από το σύστημα επιτήρησης καυσώνων του υπουργείου τίθενται ταυτόχρονα σε μέγιστο επίπεδο προειδοποίησης.

Οι πόλεις που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό είναι οι εξής: Τορίνο, Μπολτσάνο, Μιλάνο, Γένοβα, Βενετία, Βερόνα, Τεργέστη, Μπολόνια, Φλωρεντία, Περούτζια, Ρώμη, Νάπολη, Ανκόνα, Πεσκάρα, Μπάρι, Καμπομπάσο, Ρέτζιο Καλάμπρια, Παλέρμο, Κάλιαρι, Κατάνια, Μεσίνα, Μπρέσια, Βιτέρμπο, Λατίνα, Ριέτι, Φροζινόνε και Τσιβιταβέκια.

Καθώς οι θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές πλησιάζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο από τις 11:00 έως τις 18:00, να παραμένουν σε κλειστούς και δροσερούς χώρους όπου είναι δυνατόν και να καταναλώνουν τουλάχιστον 1,5 λίτρο νερό ημερησίως. Παράλληλα, συστήνεται η αποφυγή αναψυκτικών με ανθρακικό, καφέ, αλκοόλ και βαριών γευμάτων, η χρήση ελαφριών ρούχων και η αποφυγή παραμονής παιδιών ή ζώων μέσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η ακραία ζέστη, η οποία συνδέεται με την κλιματική κρίση που οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα, δεν αναμένεται να υποχωρήσει για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Η Ευρώπη, άλλωστε, θερμαίνεται σχεδόν δύο φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Το τρέχον κύμα καύσωνα έχει ήδη συνδεθεί με τέσσερις θανάτους τις τελευταίες ημέρες, μεταξύ των οποίων ένας 19χρονος εργάτης συγκομιδής ντομάτας και ένας 40χρονος ξυλουργός που εργάζονταν σε βιομηχανικές περιοχές της Λομβαρδίας. Επίσης, ένας φύλακας ασφαλείας στην Μπολόνια φέρεται να υπέστη θανατηφόρο επεισόδιο που σχετίζεται με τη ζέστη ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του.

Οι συνεχόμενοι καύσωνες έχουν επιδεινώσει και την ξηρασία στην κοιλάδα του Πάδου, όπου περισσότερες από 100 πόλεις στις περιφέρειες Πιεμόντε και Λομβαρδία αντιμετωπίζουν προβλήματα υδροδότησης. Σε ορισμένες περιοχές χρησιμοποιούνται ακόμη και υδροφόρες για την ενίσχυση των αποθεμάτων πόσιμου νερού.

Η παρατεταμένη ξηρασία ασκεί έντονες πιέσεις και στον αγροτικό τομέα. Οι αγρότες αναφέρουν μειωμένες αποδόσεις στις καλλιέργειες, τα σταφύλια ωριμάζουν ταχύτερα από το φυσιολογικό σε αρκετές περιοχές, ενώ η παραγωγή γάλακτος έχει μειωθεί περίπου κατά 10%, καθώς οι αγελάδες καταναλώνουν λιγότερη τροφή εξαιτίας της θερμικής καταπόνησης.

Ο ατμοσφαιρικός φυσικός Λορέντσο Τζοβανίνι, από το Πανεπιστήμιο του Τρέντο, δήλωσε στο πρακτορείο Ansa ότι οι φετινοί καύσωνες είναι ήδη πιο έντονοι και μεγαλύτερης διάρκειας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, σημειώνοντας ότι η κλιματική κρίση τους καθιστά ολοένα και πιο παρατεταμένους και ισχυρούς.

Παράλληλα, μεγάλες τουριστικές πόλεις, όπως η Ρώμη, λαμβάνουν μέτρα για την προστασία κατοίκων και επισκεπτών, προσφέροντας δωρεάν πρόσβαση σε κλιματιζόμενους κινηματογράφους και πολιτιστικούς χώρους κατά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, ενώ έχουν επεκτείνει το ωράριο λειτουργίας σημαντικών μνημείων, όπως το Κολοσσαίο και το Πάνθεον, ώστε οι επισκέψεις να πραγματοποιούνται τις πιο δροσερές βραδινές ώρες.

Πηγή: skai.gr

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