Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ επιβράδυνε σημαντικά τον Ιούλιο, περισσότερο απ’ όσο ανέμεναν οι αγορές, σύμφωνα με την τακτική έρευνα των ADP/Stanford Labs που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Με βάση αυτό το βαρόμετρο, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δημιούργησαν συνολικά 44.000 θέσεις εργασίας τον Ιούλιο, από 98.000 τον Ιούνιο, μήνας κατά τον οποίο καταγράφηκε επίσης μεγάλη υποχώρηση.

Οι επενδυτές ανέμεναν μια επιβράδυνση, αλλά όχι τέτοιου μεγέθους, καθώς υπολόγιζαν ότι για τον Ιούλιο οι νέες θέσεις εργασίας θα ανέρχονταν σε 75.000, με βάση τις εκτιμήσεις της MarketWatch.

Τα στοιχεία του ADP προσφέρουν μια εικόνα για την κατάσταση της αμερικανικής αγοράς εργασίας πριν από την επίσημη δημοσίευση των στοιχείων απασχόλησης, που είναι προγραμματισμένη για μεθαύριο Παρασκευή. Έχουν ωστόσο περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, αφού αφορούν μόνο τον ιδιωτικό τομέα.

Οι περισσότερες προσλήψεις καταγράφηκαν στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας, συνολικά 36.000 άνθρωποι βρήκαν δουλειά τον Ιούλιο. Αντιθέτως, ο ξενοδοχειακός τομέας και η εστίαση απώλεσαν 11.000 θέσεις εργασίας, παρά το γεγονός ότι τον μήνα αυτό διεξήχθη το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

Στη βιομηχανία καταγράφηκε ελαφρά αύξηση, με 2.000 προσλήψεις.

Όσον αφορά τους μισθούς, σημαντικές αυξήσεις έλαβαν κυρίως οι μισθωτοί που άλλαξαν εργασία, 7% κατά μέσο όρο. Όσοι παρέμειναν στον ίδιο εργοδότη είδαν τον μισθό τους να αυξάνεται κατά 4,4%, κατά μέσο όρο.

Πηγή: skai.gr

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