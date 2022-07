Τηλεφωνική επικοινωνία με τον θρύλο του NBA, Μάτζικ Τζόνσον είχε ο πρωθυπουργός, όπως αποκάλυψε σε ανάρτησή του στο Twitter.

Σύμφωνα με τον διεθνή σταρ του μπασκετ, ο οποίος απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα και δημοσιεύει και φωτογραφίες από τα μέρη που επισκέπτεται διαφημίζοντας τη χώρα μας σε όλο τον κόσμο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον ρώτησε πώς περνάει με τον ίδιο να δηλώνει ότι «η ζωή του άλλαξε».

«Είχα την τιμή και τη χαρά να λάβω ένα αιφνιδιαστικό τηλεφώνημα από τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος με καλωσόρισε στη χώρα και με ρώτησε πώς ήταν η επίσκεψή μου μέχρι στιγμής. Είπα στον Πρωθυπουργό ότι ήταν καταπληκτική και η ζωή μου άλλαξε!», έγραψε στο twitter.

I had the honor and pleasure of getting a surprise call from the Prime Minister of Greece Kyriakos Mitsotakis welcoming me to the country and seeing how my visit has been so far. I told the Prime Minister it’s been amazing and life changing!