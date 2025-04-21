Λογαριασμός
Αρχιεπίσκοπος Καθολικής Εκκλησίας Ελλάδας: Ο Πάπας Φραγκίσκος είχε όραμα ειρήνης, βελτίωσης, αδελφότητας και αγάπης

Ο αρχιεπίσκοπος της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδας, πατέρας Θεόδωρος Κοντίδης μίλησε στον ΣΚΑΪ για τον Πάπα Φραγκίσκο.

Πάπας Φραγκίσκος

«Τα 12-13 χρόνια της αρχιερατείας του Πάπα Φραγκίσκου ήταν γόνιμα σε διάφορους τομείς. Επεδίωξε μία πιο εξωστρεφή εκκλησία, και προς τις άλλες θρησκείες και προς τους μη χριστιανούς και προς τους μη θρησκευόμενους» ανέφερε στον ΣΚΑΙ, ο αρχιεπίσκοπος της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδας πατέρας Θεόδωρος Κοντίδης.

Επισήμανε ότι ο Πάπας είχε όραμα ειρήνης, βελτίωσης, αδελφότητας και αγάπης των ανθρωπίνων σχέσεων αλλά και μεγάλη ευαισθησία για τους φτωχούς και τους πρόσφυγες.

Ο σεβασμιότατος διευκρίνισε ότι, μετά την τελευταία αυτή εξέλιξη, σταματούν στην Καθολική Εκκλησία όλες οι διαδικασίες και η μόνη διαδικασία που λειτουργεί είναι αυτή της κηδείας και στη συνέχεια της εκλογής του νέου πάπα. 

