Μάνδρα, 8 χρόνια μετά: «Μας είπαν “το μαχαίρι στο κόκκαλο” και μας κορόιδεψαν»

Οκτώ χρόνια συμπληρώνονται αύριο, 15 Νοεμβρίου, από την ημέρα που η φονική πλημμύρα στη Μάνδρα Αττικής (15 Νοεμβρίου 2017) έκοψε το νήμα της ζωής 24 ανθρώπων, αφήνοντας πίσω της ανεξίτηλα τραύματα και μια οργή που παραμένει άσβεστη.

Με αφορμή τη μαύρη επέτειο, ο Αναστάσιος Μπερέτας, ο οποίος έχασε τον πατέρα του στην τραγωδία και είναι πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών, Θανόντων και Πληγέντων Μάνδρας 2017, μίλησε στο Orange Press Agency για την προσωπική του οδύσσεια, την εγκατάλειψη από το κράτος και την πρόσφατη, ομόφωνη αθωωτική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων.

Η οργή των συγγενών αναζωπυρώθηκε τον περασμένο Αύγουστο, όταν το δικαστήριο αθώωσε ομόφωνα και τους τρεις εναπομείναντες κατηγορούμενους για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση είχε φτάσει ξανά στο Εφετείο, καθώς ο Άρειος Πάγος είχε κάνει δεκτή την αναίρεση που είχαν ζητήσει οι οικογένειες των θυμάτων κατά της πρωτόδικης απόφασης, η οποία είχε απαλλάξει τους κατηγορούμενους.

Στο εδώλιο βρέθηκαν ξανά η πρώην δήμαρχος Μάνδρας, ο πρώην προϊστάμενος της ΥΔΟΜ και μία υπάλληλος της περιφέρειας, υπεύθυνη για την αστυνόμευση των ρεμάτων. Ωστόσο, και οι τρεις αθωώθηκαν, παρότι η εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει την ενοχή των δύο υπαλλήλων (αλλά την απαλλαγή της πρώην δημάρχου).

«Το 2015 κινδύνεψαν, το 2017 πνίγηκαν»

Ο κ. Μπερέτας, μιλώντας στο Orange Press, τόνισε ότι τα έργα που έγιναν μετά την τραγωδία, απλώς επιβεβαιώνουν την ενοχή.

«Οκτώ χρόνια αργότερα, με ένα αντιπλημμυρικό έργο να 'ναι έτοιμο, με τα έργα ορεινής υδρονομίας να έχουν γίνει, με τους σωλήνες που άλλαξαν τώρα, αποδεικνύουν τις ενοχές του ελληνικού κράτους», σημείωσε.

Ο ίδιος απέρριψε κατηγορηματικά το αφήγημα του «ακραίου φαινομένου», αποκαλύπτοντας ότι η τραγωδία του 2017 είχε προαναγγελθεί.

«Απ' τους θανόντες της Μάνδρας, το 2015 κινδυνέψαν να πεθάνουνε. Πάλι. Κινδυνέψαν να πνιγούνε και τη γλιτώσανε για λίγο. Το '17 αυτοί οι άνθρωποι που κινδυνέψαν το '15, πνιγήκανε. Δεν μπορούν να μου λένε ‘το φαινόμενο’. Δεν μπορώ να το δεχτώ ότι είναι το φαινόμενο. Αυτή είναι η εύκολη λύση για να αποποιηθούν τις ποινικές διώξεις τους. Και τις ευθύνες που έχουνε», τόνισε ο κ. Μπερέτας.

«Πώς θα το πω αυτό το πράγμα στην αδερφή μου;»

Ο πρόεδρος του συλλόγου θυμήθηκε τις δραματικές ώρες που βίωσε ο ίδιος, όταν έμαθε για την απώλεια του πατέρα του ενώ βρισκόταν στην επαρχία.

«Εγώ δεν ήμουνα στην Αθήνα τότε, ήμουνα στην επαρχία, όπως έχω ξαναπεί πάλι. Την προηγούμενη μέρα, πως τα 'φερε ο Θεός, μιλήσαμε. Είχαμε καιρό να μιλήσουμε, μιλήσαμε εκείνη τη μέρα και με τη μητέρα μου και με εκείνον. Και κάποια στιγμή, την ώρα της εργασίας μου, απλά με ενημέρωσαν ότι κάτι έχει γίνει και πρέπει να φύγω, χωρίς να μου χουν πει τι», περιέγραψε.

Η συνειδητοποίηση ήρθε βασανιστικά: «Όταν τελικά έπιασα το κινητό στα χέρια μου, συνειδητοποίησα ότι έχω πολλές αναπάντητες κλήσεις από τη μητέρα μου και αμέσως κατάλαβα ότι κάτι κακό έχει συμβεί. Αλλά ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αυτό θα αφορούσε τον πατέρα μου».

Η πρώτη του σκέψη, όπως είπε, ήταν η αδερφή του. «Όταν λοιπόν το έμαθα και προσπάθησα να συνειδητοποιήσω, να καταλάβω τι έχει γίνει, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν ‘πώς θα το πω αυτό το πράγμα στην αδερφή μου;’. Ούτε ήξερα τι να της πω. Πραγματικά δεν ήξερα. Απλά μου 'χαν κοπεί τα πόδια» υπογραμμίζει.

«Το κράτος από το 2017 μέχρι σήμερα είναι απόν»

Ο κ. Μπερέτας κατήγγειλε την πλήρη απουσία του κράτους, τόσο στην πράξη όσο και σε επίπεδο ψυχολογικής υποστήριξης.

«Και ποτέ κανένας δεν έδειξε το ενδιαφέρον. Ούτε η τότε κυβέρνηση, ούτε η τώρα κυβέρνηση, ούτε κανένας. Σε τίποτα. Το κράτος από το 2017 μέχρι σήμερα είναι απόν», υπογράμμισε.

«Το μόνο που κάνανε ήταν ένα χρηματικό ποσό, το οποίο κι αυτό μας το δώσαν μετά από 1,5 χρόνο», πρόσθεσε, περιγράφοντας τον αγώνα που έδωσε ο ίδιος για την αδερφή του: «Η αδερφή μου σπούδαζε και εγώ έκανα δύο δουλειές για να καταφέρω να μη λείψει στην αδερφή μου τίποτα. Ένα κορίτσι που είχε γράψει 18.000 μόρια στις Πανελλήνιες, είχε περάσει Κτηνιατρική στην Καρδίτσα. Ο πατέρας μας δούλευε μέρα-νύχτα για να μην της λείψει τίποτα και σε μια μέρα παραλίγο να της τα στερήσουν όλα».

Πέρα από τους συγγενείς των θανόντων, ο κ. Μπερέτας αναφέρθηκε και στο τραύμα των επιζώντων που δεν έλαβαν ποτέ βοήθεια. «Επειδή ξέρω και μια γυναίκα που το έζησε όλο αυτό, ήταν μπροστά όταν συνέβη όλο αυτό, τα 'δε με τα μάτια της όλα, ήταν κρεμασμένη σε ένα δέντρο για ώρες, ούτε για αυτή τη γυναίκα, που όσες φορές θα μου πει την ιστορία που έζησε και αυτά που είδε είναι ταραγμένη, ούτε σε αυτή τη γυναίκα δεν έχει υπάρξει μια βοήθεια από το κράτος, ψυχολογικής υποστήριξης ή όπως αλλιώς θέλετε να το πείτε. Τίποτα».

«Τους λέμε ότι πρέπει να μας βοηθήσουν»

Ο κ. Μπερέτας κατήγγειλε ότι ακόμη και σήμερα, οι πόρτες των αρμοδίων παραμένουν κλειστές.

«Έχουμε χτυπήσει την πόρτα επανειλημμένες φορές, σε πολλούς υπουργούς, και με λύπη διαπιστώνω ότι μας αγνοούν. Συνεχίζουν και μας αγνοούν. Συνεχίζουμε τους λέμε ότι πρέπει να μας βοηθήσουν και μας κλείνουν την πόρτα. Εγώ σ' αυτό το διάστημα έχω στείλει επιστολή σε έναν υφυπουργό και δύο υπουργούς και κανένας μα κανένας πραγματικά δεν έχει απαντήσει στα αιτήματά μας» λέει.

Περιέγραψε μάλιστα και σκηνές από τη δικαστική αίθουσα που δείχνουν την έλλειψη σεβασμού προς τα θύματα: «Ένας δικηγόρος, συνήγορος, μίλαγε πολύ άσχημα σε ένα πατέρα που έχασε το γιο του, 33 ετών, και μετά από έξι μήνες από αυτή την τραγωδία έχασε και τη γυναίκα του, γιατί η γυναίκα του πέθανε από αυτό, απ' τον πόνο της, ήταν το μοναχοπαίδι της. Και θυμάμαι ακριβώς που γυρνάει και του λέει ‘Σε παρακαλώ, μίλα μου πιο όμορφα’, με λίγο περισσότερο θυμό εκείνη τη στιγμή, και γύρισε και λέει ‘Σας παρακαλώ’, λέει, "μου κάνει bullying ο κύριος, βγάλτε τον έξω". Και το διέταξε η πρόεδρος να βγει έξω».

Αναφέρθηκε επίσης σε μια άλλη περίπτωση οικογένειας που ξεκληρίστηκε: «Μια οικογένεια έμεινε, έμειναν τρία παιδιά μόνα τους, έχασαν τον πατέρα τους και το θείο τους. Χάσανε δηλαδή δύο ανθρώπους στην οικογένειά τους. Και ήταν τρία παιδιά ορφανά, με τον πιο μικρό να είναι 16 ετών, ανήλικος δηλαδή. Εκτός ότι δεν είχε καμία υποστήριξη από το κράτος αυτή η οικογένεια, μπορώ να σας πω ότι η μεγάλη κόρη, η οποία πήρε και το μεγάλο βάρος της οικογένειας, από τότε μέχρι και σήμερα βρίσκεται συνέχεια στα νοσοκομεία».

Κλείνοντας, ο κ. Μπερέτας συνόψισε την απογοήτευση των συγγενών από τις κενές πολιτικές υποσχέσεις: «Πολλοί μας είχαν υποσχεθεί, βασικά, ή μόνο η Δικαιοσύνη. Η πολιτική μας είχαν υποσχεθεί "το μαχαίρι θα πάει στο κόκκαλο". Πάντα το μαχαίρι πάει στο κόκκαλο, αλλά ποτέ δεν φτάνει τελικά, πουθενά, όχι μόνο σε μας. Όπου τελικά και αυτοί που μας είπαν θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο μας κοροϊδέψανε».

Οι φονικές πλημμύρες - Τι έγινε στις 15 Νοεμβρίου του 2017

Κατά τις πρωινές ώρες της 15ης Νοεμβρίου 2017, το βαρομετρικό χαμηλό «Ευρυδίκη» προκάλεσε έντονη βροχόπτωση που οδήγησε σε φονικά πλημμυρικά φαινόμενα στη Δυτική Αττική. Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο ήταν η Μάνδρα, η Νέα Πέραμος, η Μαγούλα και η Ελευσίνα.

Οι δρόμοι, συμπεριλαμβανομένης της παλαιάς εθνικής οδού, μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια, παρασύροντας αυτοκίνητα και φερτά υλικά.

Ο τραγικός απολογισμός ήταν 24 νεκροί, 23 εκ των οποίων στην ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας και ένας στη Νέα Πέραμο, με την τραγωδία να καταγράφεται ως η τρίτη φονικότερη πλημμύρα στην ιστορία της Αττικής.

Οι υλικές καταστροφές ήταν ανυπολόγιστες: Μόνο στη Μάνδρα υπέστησαν ζημιές 1.064 κτίρια (794 κατοικίες και 126 επαγγελματικοί χώροι), ενώ σε Μέγαρα και Νέα Πέραμο καταστράφηκαν 448 κτίρια (228 κατοικίες). Στη χώρα κηρύχθηκε εθνικό πένθος, ενώ πολλές περιοχές έμειναν για ώρες χωρίς ρεύμα.

Παρότι είχαν συμπαραστάτες, οι συγγενείς και οι πληγέντες της Μάνδρας έδωσαν, σε μεγάλο βαθμό, μόνοι τους τον αγώνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην τελευταία συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσαν στο κτίριο της ΕΣΗΕΑ δεν υπήρχε κάλυψη από Μέσα Ενημέρωσης, ενώ έδωσαν λίγοι το «παρών» για να την παρακολουθήσουν. Παρά ταύτα, διατρανώνουν με κάθε τρόπο ότι δεν θα πάψουν να διεκδικούν τη δικαίωση για τους ανθρώπους τους.

