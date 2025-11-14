Κύκλωμα απάτης με αυτοκίνητα: Το «πλούσιο» βιογραφικό των μελών της εγκληματικής οργάνωσης

Του Μάκη Σινοδινού

Πλούσιο είναι το «βιογραφικό» των 8 συλληφθέντων που κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης οι οποίοι μέσω εταιρείας φάντασμα παρίσταναν τους εισαγωγείς πολυτελών αυτοκινήτων, στη συνέχεια δήλωναν κλοπές και άρπαζαν τις αποζημιώσεις ζημιώνοντας τόσο το δημόσιο όσο και ασφαλιστικές εταιρείες. Η απάτη που είχαν στήσει μοιάζει με καλοκουρδισμένη μηχανή.

«Θύμα» της οργάνωσης είναι και μια εκ των πιο γνωστών εταιρειών ενοικίασης και μίσθωσης αυτοκινήτων γνωστή και ως η «εταιρεία των επωνύμων» καθώς πολλοί επώνυμοι την προτιμούσαν για να μισθώσουν όχημα.

Η κομπίνα ήταν απλή, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης μίσθωναν πολυτελή οχήματα από την εν λόγω εταιρεία και λίγες ημέρες αργότερα ανέφεραν ότι αυτά εκλάπησαν από άγνωστους δράστες, ενώ στην πραγματικότητα τα παρέδιδαν στα μέλη τα εγκληματικής οργάνωσης για να μεριμνήσουν για την περαιτέρω διάθεσή τους. Η αποδεδειγμένη οικονομική ζημία που επέφεραν στη συγκεκριμένη εταιρεία, ξεπερνά το ποσό των 300.000 ευρώ.

Από την έρευνα των Αρχών προκύπτει πως τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει επαφές και διασυνδέσεις με Αστυνομικούς και υπαλλήλους διευθύνσεων μεταφορών, οι πρώτοι εξ αυτών τους παρείχαν πληροφορίες για τις έρευνες των Αρχών, ενώ οι δεύτεροι τους διευκόλυναν στο να «περνάνε» πλαστά έγγραφα, καθώς και φακέλους οχημάτων με ελλιπή στοιχεία. Για την εμπλοκή των Αστυνομικών και των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Μεταφορών η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Όσον αφορά το πλούσιο «βιογραφικό» των εμπλεκομένων:



• Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης είναι σεσημασμένος για εγκληματική οργάνωση, σύσταση συμμορίας, διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση - πλαστογραφία μετά χρήσεως, παραβάσεις του νόμου περί λαθρεμπορίας, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, ψευδορκία, ηθική αυτουργία σε ψευδή ανωμοτί κατάθεση, απάτη, υπεξαίρεση, παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, εξύβριση, απειλή, απλές σωματικές βλάβες, ενδοοικογενειακή βία, ληστεία κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβάσεις του Κ.Ο.Κ..



• Η 35χρονη κατηγορούμενη είναι σεσημασμένη για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, τελούμενες από δύο και περισσότερους δράστες που ενώθηκαν για τη διάπραξη κλοπών και πλαστογραφία.



• Ο 44χρονος κατηγορούμενος είναι σεσημασμένος για διακεκριμένες κλοπές, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και εγκληματική οργάνωση, σύσταση και συμμορία, πλαστογραφία, απόπειρα απάτης και απάτη, απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία, κλοπή κατά συναυτουργία, αποδοχή και διάθεση προϊόντος εγκλήματος, παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις, παράβαση του νόμου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, υπεξαίρεση, ενδοοικογενειακή παράνομη βία και απειλή, παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

Αντίστοιχα και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι είναι σεσημασμένοι για διάφορα αδικήματα.

