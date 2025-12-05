Μαγειρίας-Σεμερτζίδου: Έλεγχος ΟΠΕΚΕΠΕ δεν βρήκε ζώα – Έρευνα για αρχαιοκαπηλία

Έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από καταγγελία σε βάρος του κου Χρήστου Μαγειρία και άλλων κτηνοτρόφων στα Τρίκαλα, το 2019, δεν βρήκε ούτε ζώα, ούτε μαντρί.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική έκθεση ελέγχου, κατά τον επιτόπιο έλεγχο δεν βρέθηκε κανένα ζώο γιατί στην πραγματικότητα, δεν υπήρξαν ποτέ ζώα.

Τα αποτελέσματα του εν λόγω ελέγχου, έμειναν στα συρτάρια του ΟΠΕΚΕΠΕ κι όταν ανέλαβε πρόεδρος ο κος Γρηγόρης Βάρρας, τα διαβίβασε στην εισαγγελία Τρικάλων προς ποινική αξιολόγηση.

Εντούτοις, μόλις τέσσερα άτομα διώχθηκαν ποινικά από το σύνολο αρκετών δεκάδων κτηνοτρόφων για τους οποίους είχαν εξίσου προκύψει σοβαρά ευρήματα.

Επιπλέον, σε προγενέστερο χρόνο, υπήρξε καταγγελία σε βάρος, πρωτίστως της συντρόφου του κου Μαγειρία, Καλλιόπης Σεμερτζίδου και δευτερευόντως του ίδιου, για συμμετοχή σε κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας, το οποίο έκλεβε εικόνες από ερημικά μοναστήρια στην περιοχή της Ηπείρου για να τις στέλνει σε δημοπρασίες στο εξωτερικό.

Η συγκεκριμένη καταγγελία υπεβλήθη τον Ιανουάριο του 2015 και πέντε μήνες μετά, το τμήμα δίωξης αρχαιοκαπηλίας έκανε έφοδο στο σπίτι του κου Μαγειρία και μετά από έρευνες σε στάνη που διατηρούσε μαζί με τη μητέρα του, εντόπισε έναν ανιχνευτή μετάλλων.

Στην ίδια στάνη εντοπίστηκαν και όπλα για τα οποία, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, μητέρα και γιος παραπέμφθηκαν στην εισαγγελλια πρωτοδικών Τρικάλων εντούτοις δεν υπήρξε παραπομπή για την υπόθεση της αρχαιοκαπηλίας.

Ταυτόχρονα, εξάρτημα από ανιχνευτή μετάλλων εντόπισαν οι αρχές και στο σπίτι της κας Σεμερτζίδου.

