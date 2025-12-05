Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιγιάλειας απέκλεισαν για 1 ώρα τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Κορίνθου

Αγρότες και κτηνοτρόφοι έκλεισαν απόψε την Πατρών-Κορίνθου στη γέφυρα του Σελινούντα, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται προσωρινά στην παλαιά εθνική οδό

Αγρότες στον Προμαχώνα

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιγιάλειας προχώρησαν απόψε για μία ώρα σε κλείσιμο του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Κορίνθου, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Συγκεκριμένα, ο αποκλεισμός έχει γίνει στο ύψος της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Κορίνθου, από τον ανισόπεδο κόμβο ανατολικού Αιγίου, έως τον ανισόπεδο κόμβο δυτικού Αιγίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αγρότες Αίγιο κτηνοτρόφοι διαμαρτυρία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark