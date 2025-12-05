Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιγιάλειας προχώρησαν απόψε για μία ώρα σε κλείσιμο του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Κορίνθου, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Συγκεκριμένα, ο αποκλεισμός έχει γίνει στο ύψος της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Κορίνθου, από τον ανισόπεδο κόμβο ανατολικού Αιγίου, έως τον ανισόπεδο κόμβο δυτικού Αιγίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

