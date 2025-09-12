Λογαριασμός
Μάγδα Φύσσα στον ΣΚΑΪ: Η πρώτη αντίδραση για την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου - «Οι δολοφόνοι έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα»

Eκτός φυλακής βρίσκεται, με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου της Λαμίας, ο Νίκος Μιχαλολιάκος - Έγινε δεκτή η αίτησή του για «λόγους υγείας»

Μάγδα Φύσσα

«Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Αυτή, αυτή, που υποτίθεται ότι παλεύει για το δίκαιο. Αυτό το πράγμα. Οι φασίστες έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα. Οι δολοφόνοι έξω και οι αλληλέγγυοι μέσα. Τι άλλο να πω; Δεν… δεν… είμαι πάρα πολύ οργισμένη», τόνισε η Μάγδα Φύσσα στον ΣΚΑΪ μόλις έγινε γνωστό ότι αποφυλακίστηκε ο Νίκος Μιχαλολιάκος, καθώς έγινε δεκτή η αίτηση του για «λόγους υγείας».

H κα. Φύσσα, η μητέρα του δολοφονημένου Παύλου Φύσσα, δήλωσε αναλυτικά: 

«Μάλιστα. Ξέρεις πόσα μου έρχονται στο μυαλό μου, δεν μπορώ να τα ξεστομίσω; «Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Αυτή, αυτή, που υποτίθεται ότι παλεύει για το δίκαιο. Αυτό το πράγμα. Οι φασίστες έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα. Οι δολοφόνοι έξω και οι αλληλέγγυοι μέσα. Τι άλλο να πω; Δεν… δεν… είμαι πάρα πολύ οργισμένη».

Η ίδια πρόσθεσε ότι είναι αρκετά ταραγμένη.

Σημειώνεται ότι εκτός φυλακής βρίσκεται, με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου της Λαμίας, ο πρώην αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτή την αίτηση αποφυλάκισης του καταδικασθέντα για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, στην οποία επικαλείται λόγους υγείας. 

Ο Νίκος Μιχαλολιάκος έχει τεθεί σε κατ΄οίκον περιορισμό. 

