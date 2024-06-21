Συγκίνηση προκαλεί η ανάρτηση μιας ακτινολόγου που εργάζεται στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-Ελπίδα, η οποία δημοσίευσε μια φωτογραφία με την ίδια μέσα στον αξονικό τομογράφο μαζί με ένα βρέφος το οποίο όπως λέει εγκατέλειψαν οι γονείς του.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Ευτέρπη Κωνστανταρογιάννη όπως είναι το όνομα της ακτινολόγου, σε ανάρτησή της στο facebook, προέβη σε αυτή την κίνηση διότι όπως είπε «θεώρησα σωστό [τηρώντας τον Όρκο του Ιπποκράτη] να πάρουμε μαζί την ακτινοβολία, όπως θα έκανε & η μητέρα του, αν δεν το είχε εγκαταλείψει, ένας Θεός ξέρει γιατί...!!».

Αναλυτικά η ανάρτησή της

Όταν δουλεύεις μέσα στο πόνο,όλα τα άλλα προβλήματα σου φαίνονται σαχλά και μαθαίνεις κάθε μέρα να χαμογελάς από καρδιάς!!

Η φωτογραφία είναι από εξέταση εγκαταλελειμμένου βρέφους,δεν είχε συνοδό να το ακινητοποιήσει και δεν μπορούσα από ενσυναίσθηση να το αφήσω με μια αποτυχημένη εξέταση στην αξονική τομογραφία.

Θεώρησα σωστό[τηρώντας τον Όρκο του Ιπποκράτη] να πάρουμε μαζί την ακτινοβολία, όπως θα έκανε & η μητέρα του,αν δεν το είχε εγκαταλείψει, ένας Θεός ξέρει γιατί...!!

Το ένιωθα σαν τον μικρό Χριστό, όπως οφείλουμε να βλέπουμε όλους γύρω μας .

Να μάθουμε ότι η καρδιά γεμίζει δίνοντας ...και ότι αν δεν υπαρχει αγάπη για τον συνάνθρωπο, οτι άλλο και να κάνουμε είναι ανώφελο.

Καλημέρα με πολλη αγάπη ♥️

Πηγή: skai.gr

