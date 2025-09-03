Reuters: Η Ελλάδα αυξάνει τις ποινές για τους απορριφθέντες αιτούντες άσυλο και επιταχύνει τις επιστροφές

Το ελληνικό κοινοβούλιο ψήφισε την Τετάρτη νόμο που αυξάνει τις ποινές για τους απορριφθέντες αιτούντες άσυλο και επιταχύνει την επιστροφή τους στις χώρες καταγωγής τους, σκληραίνοντας τη στάση της χώρας απέναντι στους μετανάστες μετά την αύξηση των αφίξεων στα νότια σύνορά της φέτος, όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters. Όπως σημειώνει το πρακτορείο, η Ελλάδα βρισκόταν στην πρώτη γραμμή της μεταναστευτικής κρίσης του 2015-2016, όταν πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι που εγκατέλειπαν τον πόλεμο και τη φτώχεια στη Μέση Ανατολή και την Αφρική διέσχιζαν τα σύνορα της Ευρώπης.

Έκτοτε, οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί, σημειώνει το Reuters. Ωστόσο, η αύξηση των αφίξεων από τη Λιβύη μέσω Κρήτης και Γαύδου φέτος ώθησε την κυβέρνηση να απαγορεύσει προσωρινά την επεξεργασία αιτήσεων ασύλου μεταναστών που προέρχονται από τη Βόρεια Αφρική. Ο νόμος, τονίζει το Reuters, ορίζει ότι οι μετανάστες χωρίς έγγραφα που εισέρχονται στο νοτιότερο σημείο της Ευρώπης από τρίτες χώρες που θεωρούνται ασφαλείς από την ΕΕ και δεν έχουν δικαίωμα ασύλου πρέπει να επιστρέψουν στην πατρίδα τους ή να κρατηθούν για τουλάχιστον 24 μήνες και να αντιμετωπίσουν πρόστιμα έως 10.000 ευρώ.

Η νομοθεσία αυτή σηματοδοτεί μια περαιτέρω αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής υπό την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολιάζει το Reuters. Η ελληνική κυβέρνηση - προσθέτει το πρακτορείο - έχει κατασκευάσει φράχτη στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας και έχει ενισχύσει τις θαλάσσιες περιπολίες για να αποτρέψει τους μετανάστες από το να περάσουν τα σύνορα από την ανάληψη της εξουσίας το 2019.

Ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης δήλωσε την Τρίτη στο κοινοβούλιο ότι τα δικαιώματα των Ελλήνων που θέλουν να προστατεύσουν τη χώρα τους υπερισχύουν των δικαιωμάτων κάποιου του οποίου η αίτηση ασύλου απορρίφθηκε και ο οποίος παραμένει παράνομα στην Ελλάδα.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) ανέφερε ότι ο νόμος ενέχει τον κίνδυνο να τιμωρήσει τους μετανάστες που έχουν ανάγκη από διεθνή προστασία. Η UNHCR πρότεινε την εισαγωγή ταχείας διαδικασίας χορήγησης ασύλου, η οποία θα επιτρέπει την άμεση αναγνώριση των προσφύγων και των μη προσφύγων και την αντίστοιχη διοικητική τους μεταχείριση.

Το Reuters σημειώνει ακόμη πως η Ελλάδα ανέφερε ότι επέστρεψε εκατοντάδες παράτυπους μετανάστες μετά την αναστολή των αιτήσεων ασύλου τον Ιούλιο και σχεδιάζει περαιτέρω πτήσεις προς το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο για την επιστροφή μεταναστών αυτό το μήνα.

