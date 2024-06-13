Λήμνος: Βρέθηκε ο αγνοούμενος ερασιτέχνης ψαράς – Τον επανέφεραν με ΚΑΡΠΑ

Εντοπίστηκε την Τετάρτη το βράδυ ο αγνοούμενος ερασιτέχνης ψαράς που νωρίτερα είχε εντοπιστεί η βάρκα του ακυβέρνητη στην περιοχή του Μούδρου

Ο 56χρονός αγνοούμενος ψαράς εντοπίστηκε στην περιοχή των Λύχνων κοντά στο αεροδρόμιο

Σύμφωνα με πληροφορίες ο αγνοούμενος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, όμως μετά απο κάρπα κατάφεραν και τον επανέφεραν στη ζωή!!

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λήμνου

